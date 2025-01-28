農曆新年街渡船期｜塔門日日去得　蒲台島初一冇船　行山露營注意

想在2025年農曆新年假期搭船到東龍島、東平洲、蒲台島、糧船灣、荔枝窩、吉澳及鴨洲行山的朋友要留意，部分街渡航班有變，有些航線會在年初一或年初二停航，甚至出現「有入冇出」的情況。由馬料水往東平洲的航班在年初一只有去程，而且在年初二暫停服務，如果年初一入了東平洲，就要在島上過兩晚到年初三才有船離開。



大部分街渡航線在農曆新年都有特別安排，各位行山人直要留意。（顏銘輝攝）

塔門農曆新年船期：年初一至年初三按假日班次服務

塔門有街渡來往馬料水及西貢黃石碼頭，兩條航線都會在年初一至年初三繼續服務，按假日班次行走。如果大家想在農曆新年入塔門行山行大運，每日都可以出發。

在年初一至年初三，每日有3班船由馬料水入塔門，分別在早上8時30分、中午12時30分及下午3時開出，途經深涌及荔枝窩，航程約1小時15分抵達塔門。

由塔門回馬料水亦有3班船，分別在早上11時10分、下午1時45分及下午5時30分開出，大約坐1小時15分鐘回到馬料水。行山人士可以由馬料水碼頭行往大學站搭東鐵。

至於來往塔門及黃石碼頭的航班就密得多，按假日班次行走，在年初一至年初三每日各開出12班船，大約每小時都有一班船。黃石碼頭會有巴士前往西貢、沙田及鑽石山。

塔門航線在年初一至年初三按假日班次行走。（網上截圖）

來往塔門及黃石碼頭的假日班次。（網上截圖）

東平洲農曆新年船期：年初一只有去程、年初二暫停服務

東平洲的對外交通只有來往馬料水的街渡。在年初一，馬料水會有一班船在早上9時出發，前往東平洲，但當日並沒有船回程。在年初二，來往馬料水及東平洲的航線會暫停服務。

在年初三，航線會恢復正常，按星期日班次行走。在早上9時，有一班船從馬料水開入東平洲，在下午5時15分，有一班船從東平洲回馬料水。換言之，若果有人搭了年初一的船入東平洲，就要在島上過兩晚，直至年初三傍晚才有船回馬料水。

故此，打算到東平洲一日遊的山友，不要計劃年初一及年初二去。

年初一，東平洲的船有入冇出！（網上截圖）

來往馬料水及東平洲的周日船期。（網上截圖）

蒲台島農曆新年船期：年初一暫停服務

蒲台島有街渡航線連接香港仔及赤柱，這條航線會在年初一暫停服務，所以年初一是去不到蒲台島。

年初二恢復服務，但航班並非按假日班次，只有一班船。由香港仔前往蒲台島的船會在早上10時開出，由赤柱往蒲台島的船會在早上10時30分開出。至於由蒲台島回香港仔只有一班船，在下午3時30分開出，入了島的山友別要錯過這班船！

年初三有更多班船出入蒲台島，早上8時15分有船從香港仔開出，而赤柱最早在上午10時有船入蒲台島。回程方面，最遲晚上6時有船從蒲台島離開。故此，建議打算入蒲台島行山的朋友，安排年初三出發。

蒲台島街渡在年初一至年初三的服務情況。（網上截圖）

東龍島農曆新年船期：來往西灣河航線年初一、二暫停服務

有兩條街渡航線前往東龍島，一條來往鯉魚門三家村，另一條來往港島的西灣河。營運三家村至東龍島航線的船公司並沒有宣布農曆新年有特別安排，根據往年經驗，航班在年初一至年初三會如常服務，每日對開8班船，最早一班在上午8時20分從三家村開出，尾班船會在下午5時40分離開東龍島。

來往三家村及東龍島的船期。（網上截圖）

至於來往西灣河及東龍島的街渡就會在年初一及年初二暫停服務，到年初三恢復。在年初三，對開9班船，最早班船會在上午9時由西灣河開出，尾班船就在下午5時30分從東龍島離開。

來往西灣河及東龍島的船期。（網上截圖）

吉澳/鴨洲農曆新年船期：年初一、二暫停服務

逢周末假期有一班街渡來往馬料水及吉澳、鴨洲，但這條航線會在年初一及年初二休息，到年初三恢復服務。在年初三，航班會在早上9時離開馬料水碼頭，約上午10時45分到吉澳，稍停後前往鴨洲，在中午12時30分離開鴨洲回吉澳，這班船會在下午3時30分離開吉澳，回去馬料水。

船公司對荔枝窩、吉澳/鴨洲船期的公布。（網上截圖）

荔枝窩農曆新年船期：年初一、二暫停服務

逢周末假期有一班街渡來往馬料水及荔枝窩，但這條航線會在年初一及年初二休息，到年初三恢復服務。在年初三，航班會在早上9時離開馬料水碼頭。回程的航班在下午3時30分從荔枝窩開出。

此外，荔枝窩、吉澳、鴨洲有街渡前往沙頭角，但前沙頭角的乘客必須持有效禁區紙，不適合一般山友，所以不作介紹。

滘西村/糧船灣農曆新年船期：年初一、二暫停服務

西貢市中心有街渡逢周末假期前往滘西村及糧船灣，但這條航線會在年初一及年初二休息，到年初三恢復服務。在年初三，最早一班船會在早上9時30分從西貢碼頭開出，而尾班船就會在下午5時30分離開糧船灣。

西貢至滘西村/糧船灣的農曆新年船期。（網上截圖）

*以上資料來自運輸署、翠華船務、珊瑚海船務、聲威實業及梁記街渡官網或社交網站，一切以船公司最後公布為準