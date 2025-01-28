賽馬｜南非騎師遭爬頭連環鞭打對手　曾來港出賽與莫雷拉同場

南非賽馬出現有趣面，曾來港作賽的著名騎師雷景勳（Gavin Lerena）在最後直路時，疑不滿對手靠得太近，連續向對手傑凱奇（Jason Gates）揮鞭。



進入直路後，雷景勳（右）疑跟另一南非騎師爭執，站起朝對方連續揮鞭。（X影片截圖）

今次事件發生在周日（26日）在南非約翰內斯堡Turffontein馬場第二場賽事，在這場1400米賽事，進入最後約300米直路時，雷景勳與傑凱奇幾乎並駕齊驅。

在這場較技中，雙方距離極近，雷景勳本來正鞭策自己的座騎，惟鬥到一半他突然站起，向右邊的傑凱奇連續揮鞭3次。不過後者沒有理會，繼續策騎前進，最終名列第4，雷景勳與座騎則以第6名完賽。

相關影片在網上瘋傳並引起不小迴響，事後雷景勳發表聲明致歉：「今次事件完全不符合我的性格，我對此深感遺憾。我向我的馬主、練馬師、贊助商、馬迷及受影響的賽會致以最誠摯歉意。」

他續解釋相關舉動：「我想澄清的是，我是在傑凱奇先生作出相關行為後才作出反應。在任何競技體育範疇，我們在感知到威脅、挑釁和侵犯下會產生本能反應，那會導致我們做出反常行為。」

雷景勳是南非頂尖騎師。（Getty Images）

雷景勳未有詳細說明傑凱奇的行為是什麼，也沒向後者道歉。外界對他的聲明反應不一，有人表示他應因此停賽一段時間，亦有人表示理解且會繼續支持他。當地馬會已宣布調查事件，雷景勳也表示會積極配合。

雷景勳是南非頂尖騎師，出道初期已打破南非見習騎師最多頭馬紀錄，更連續三季榮膺南非冠軍見習騎師。他生涯贏過19次一級賽賽事，並曾在2016年來港，與賽馬會簽下短期合約，期間作賽5場，與本地傳奇騎師莫雷拉交過手。