轉會｜曼聯傳與20歲丹麥新星多古達成協議　邊路多面手能攻擅守

曼聯近日盛傳想簽入意甲球隊萊切的丹麥球員多古（Patrick Dorgu），「轉會達人」羅曼奴則透露，紅魔鬼已與多古達成口頭協議，相信會成為阿莫林上任成曼聯主帥後的首筆收購。

20歲的多古能攻擅守、更能勝任多個位置，相信是獲曼聯青睞的關鍵。



20歲的多古能出任邊路多個位置。（Getty Images）

意大利《米蘭體育報》指，曼聯與萊切就收購多古達成共識，連附加條款預計轉會費達3500萬歐元，打破萊切過往出售球員的紀錄，舊紀錄是2023年夏天轉會到士砵亭的祖爾曼特（Morten Hjulmand），轉會費為1950萬歐元。多古和他的家人周二也已開始收拾行裝，準備到曼徹斯特展開新生活。拿坡里和祖雲達斯都曾傳出有意求購，但最終曼聯成為贏家。

20歲右翼，身高1.85米，2023年加盟意甲球隊萊切，今季上陣21場，攻入3球交出1次助攻。多古在丹麥球會諾斯查蘭特出身，踢到U19梯隊時在2022年獲萊切收購，先加盟其青年隊，後在2023/24球季在意甲出道，首季在意甲上陣32場、攻入2球。

多古能攻擅守。（Getty Images）

多古今季在萊切站穩正選，更能勝任許多位置，除了出任右翼，也踢過右閘、左閘、左翼甚至左中場，位置相當靈活。曼聯的左閘杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）和勞基梳爾（Luke Shaw）都常受傷患困難或狀態起伏之下，仍年輕、過去極少受傷的多古，也能填補這個位置。

多古冒起後，去年9月也首次入選丹麥國家隊，踢過4場歐國聯，主要以後備身份上陣，在其大國腳地標戰對瑞士，上陣僅9分鐘就攻入1球，助丹麥以2：0贏波。