陳奕迅央視春晚與中國奧運代表合唱孤勇者　張雨霏歌喉獲盛讚

一年一度的央視春晚，香港歌手陳奕迅13年後再登春晚舞台，與10名中國奧運及殘奧運動員一同合唱《孤勇者》，當中包括游泳的張雨霏、羽毛球的王昶、舉重好手李雯雯等。



陳奕迅相隔13年再登上春晚舞台。（微博圖片）

陳奕迅再度登上央視春晚舞台，與10名中國奧運及殘奧選手合唱《孤勇者》，包括張雨霏（游泳）、王昶（羽毛球）、李雯雯（舉重）、曹緣（跳水）、鄒敬園（體操）、劉宇坤（射擊）、辜海燕（輪椅劍擊）、馮雨（韻律泳）、鄧雅文（BMX小輪車）、伍鵬（攀石）。陳奕迅在台上化身打碟的DJ，後方螢幕播放去年夏天巴黎奧運及殘奧的片段，健兒們在陳奕迅唱畢一段後登場，逐對逐對獻唱，張雨霏與王昶則站在中間，及後一同走向舞台前端合唱。

（微博圖片）

陳奕迅與一眾奧運代表溫馨合照。（微博圖片）

陳奕迅完成演出後，在微博上載與健兒們的合照，並配上《相信你的人》的詞：「永遠不要被成見綁住，永遠相信勇敢是魔術，永遠堅持親身去體悟，永遠永遠，別認輸。」同時祝願大家蛇年一切順利。運動員們紛紛轉發陳奕迅的貼文，當中舉重金牌選手李雯雯笑言「一展歌喉已成過去」。

BMX小輪車的鄧雅文更發文感激陳奕迅，「沒想到Eason哥特別激動地跟工作人員們介紹我，讓我有點受寵若驚，一問才知道原來Eason哥早在80年代的時候就接觸了BMX....」這名巴黎奧運金牌選手得知陳奕迅一直有關注她時，她更直呼感動。

陳奕迅一直關注BMX小輪車巴黎奧運金牌鄧雅文，使對方受寵若驚。（微博圖片）

中國奧運代表團去年訪澳時，游泳隊眾將獻唱《孤勇者》時，歌喉令人震驚，連台上的潘展樂都不禁笑場，陳奕迅其後在微博發文標籤一眾游泳好手，邀請他們到演唱會合唱，當時同台的張雨霏今次再度獻唱，網友紛紛盛讚張雨霏的歌喉，更笑指她以演出為自己平反，走音的並不是她。《人民日報》更笑言張雨霏與王昶連唱歌都參一腳，網友紛指二人是帥哥美女，唱歌又好聽。

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