歐洲球會蛇年特別版球衣逐件睇　阿仙奴變軍火庫　周杰倫也獻技

每逢農曆新年，歐洲球會都會推出應節的影片和產品，除了能聽到一眾球星說着「唔咸唔淡」的中文拜年，各球會推出的特色新年球衣也值得留意。一起來看看今次蛇年，哪間球會最有創意。



車路士

對曼城一役賽前，車路士眾將身穿蛇年球衣熱身。（路透社）

車路士在周日1：3遭曼城反勝一役，一眾球員在賽前熱身時便穿上蛇年特別版熱身球衣。這件特別版球衣印有蛇身的鱗紋，旅英華人設計師蔡贇驊（Jacky Tsai）表示，打斜有如蛇身的曲線，其實是泰晤士河。

曼聯

曼聯在12月12日便推出農曆新年特別版球衣，不過暫時仍未見到有球員穿上熱身及作賽，而且不論是球衣還是衛衣及褲，都缺乏與蛇有關的設計元素。官網商店描述指是以傳統藝術作為靈感，以紮染讓三葉草及曼聯隊徽更為顯眼。

阿仙奴

阿仙奴官網的「軍火庫」。（官網截圖）

阿仙奴今年暫未推出蛇年特別版球衣，不過在官網商店內，卻有其他相關產品，包括T裇、衛衣和帽。

相關設計有兩種，一是畫成阿仙奴標誌炮台的蛇，二是猶如中式剪紙的蛇纏繞着阿仙奴隊名首字母的「A」，不論哪種設計和產品，下方都寫有簡體字的「軍火庫」。不過阿仙奴的華語地區的名字，除了香港的「阿仙奴」，常作「兵工廠」或「阿森納」，「軍火庫」則較少見。

熱刺

熱刺的蛇年球衣頗有誠意。（路透社）

熱刺在周日不敵李斯特城一役，賽前熱身時也是穿上蛇年球衣，球衣中間為中國特色的傳統花紋，並有一條金色的蛇纏繞，設計較簡潔順眼。

巴黎聖日耳門

巴黎聖日耳門的特別版球衣更印有中文名字。（路透社）

巴黎聖日耳門的蛇年球衣從正面看與平時無異，不過背後的球員名字則換成中文譯名，例如來自格魯吉亞的「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），便為「克瓦拉茨赫利亞」。此外，球衣號碼也重新設計形狀並畫上蛇紋。

細心的讀者應該能注意下號碼右下角有個「范特西」字樣的紅印，其實這件蛇年球衣的設計來自著名歌星周杰倫，他去年也曾跟PSG合作設計新年球衣。

周杰倫再次為巴黎聖日耳門設計新年球衣。（PSG官網）

錫菲聯

英冠的錫菲聯也推出蛇年球衣，球衣上滿佈中式花紋及蛇的圖案，更印有中文「蛇」字。至於之前推出過龍年球衣的曼城，今年則沒有表示，利物浦也沒有相關設計球衣。