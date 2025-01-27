英超｜球證爭議紅牌驅逐阿仙奴球員而收死亡恐嚇　PGMOL力撐判決

日前阿仙奴作客以1：0擊敗狼隊一役，球證奧利華（Michael Oliver）直接以紅牌驅逐劉易斯史基利（Myles Lewis-Skelly）的判決，引來極大爭議。

英格蘭職業球證有限公司（PGMOL）在周一（27日）凌晨發表聲明，表示該球證及其家人備受騷擾及恐嚇，當地警方已開始調查事件：「任何球證都不應受到任何形式虐待。」



米高奧利華因早前爭議判決而遭騷擾及恐嚇。（Getty Images）

雖然阿仙奴該戰仍以1：0獲勝，狼隊也在70分鐘有球員兩黃一紅被逐，但奧利華在43分鐘直紅劉易斯史基利判決，賽後仍引起極大爭議。「兵工廠」主帥阿迪達形容非常憤怒，名宿舒利亞更指是見過最差判決之一。英國《衛報》表示，奧利華與他的年幼孩子在賽後收到死亡恐嚇。

PGMOL在香港時間周一凌晨發表聲明：「狼隊對阿仙奴賽後，奧利華直接受到恐嚇及辱罵，我們對此感到震驚。任何球證都不應受到任何形式虐待，更不用說過去24小時針對奧利華及其家人那些令人髮指的攻擊。」

「警方已經知曉此事，並已展開多項調查。我們支持奧利華和所有受影響的人，並決心解決這種不可接受的行為。令人難過的是，這並不是近期首次有球證被迫應對恐嚇。我們將繼續支持所有調查。」

奧利華今次判決引來極大爭議，當時英超官方在X（前稱Twitter）發文，指紅牌是因球證認為劉易斯史基利對杜靴迪的攔截是「嚴重犯規（serious foul play）」，並已透過VAR確認。

PGMOL力撐兩名球證相關判決。（Getty Images）

英國《天空體育》記者Darren Lewis表示，PGMOL支持奧利華及VAR球證英格倫（Darren England）：「PGMOL認為（劉易斯史基利）出腳極遲（extremely late），而且接觸點太高，相關影片已證明這一點。這是他們的立場。」他續稱，該組織認為英格倫檢查重播時沒有發現奧利華有任何錯判，因此力撐這兩名球證。

數年前甸恩曾停賽暫避風頭

聲明中提到，今次並非近期唯一一次有英超球證收到死亡恐嚇，2021年2月時，甸恩（Mike Dean）在便曾因爭議判決而與家人同收炸彈恐嚇，他因此短暫停止執法英超賽事一周。

當時他連續兩場比賽都有出示紅牌，包括驅逐修咸頓的碧拿歷克（Jan Bednarek）及韋斯咸的蘇錫克（Tomas Soucek），之後兩張紅牌都被英格蘭足總撤回。