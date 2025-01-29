歐聯｜曼城生死戰鬥大勇布魯日　力保晉級希望主場非勝不可

8分、位列第25位，是曼城在歐聯7輪後的成績單，距離晉級最低門檻第24位，「藍月亮」相差2分，晉級形勢相當簡單，最後一輪非勝不可才有望過關。「如果我們落敗就出局，就是這麼簡單」，面對生死戰，主帥哥迪奧拿依然從容。



歐聯第八輪



曼城 對 布魯日

1月29日凌晨4時

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曼城上場領先兩球下對PSG反勝為敗。（路透社）

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曼城近況飄忽，上輪對巴黎聖日耳門曾經領先兩球下，大好形勢下連失四球，反勝為敗，「藍月亮」7輪僅得8分，晉級形勢處於水深火熱。雖然曼城距離晉級只差一位，這支英超班霸落後2分，換言之最後一輪必須取勝，才有望躋身附加賽階段。

曼城最後一輪主場迎戰布魯日，今仗似乎不易應付，布魯日自上年10月底歐聯不敵AC米蘭後，至今各項賽事錄得20場不敗。布魯日現時以11分排歐聯第20位，只要今仗守和曼城，即可鎖定附加賽席位。不過，曼城對賽往績上佔優，兩軍只在2021/22賽季兩度交手，曼城兩循環分別大勝4：1及5：1。

曼城準備歐聯生死戰。（路透社）

「我們最好在開賽頭20分鐘攻入幾球，但我認為不會發生。我們以完全放鬆、絕對理性的方式閱讀球賽，尋找最佳的部署。」哥迪奧拿在賽前記者會如此說道，直言今場形勢十分簡單，「如果落敗，我們就出局；如果贏波，我們就晉級，就是如此直接。」

面對生死戰，哥迪奧拿以平常心對待。（路透社）

倘若曼城未能取勝，將會是「藍月亮」11年來首次無緣晉級淘汰賽。面對壓力巨大的生死戰，哥迪奧拿依然從容，「我在歐聯賽場打滾多年，經歷過無數像今場般生死戰，其實遲早都會遇到，贏便出線，輸就出局，（這種情況）實在太多了。」哥迪奧拿坦言，這種生死存亡的關鍵階段，通常發生在較後階段，在分組賽已經遭遇嚴峻挑戰，「就是我們未夠好，這一點大家都知道」，哥帥直接道出重點。

面對20場不敗的布魯日，哥迪奧拿當然不敢怠慢，預計是硬仗一場，「當一隊球隊錄得21場不敗的走勢，今場必定難打，事關他們是很強的對手。」