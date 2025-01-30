歐聯｜曼城3：1反勝布魯日 驚險取得附加賽資格
撰文：蕭通
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歐聯周三（1月29日）聯賽階段最後一輪賽事，18場比賽同時間舉行。陷入出局邊緣的曼城以3：1反勝布魯日，賽後8戰累積11分，以第22名取得附加賽資格。
曼城在上半場45分鐘失守，遭對手先入一球領先。至下半場53分鐘， 高華錫（Mateo Kovacic）在史東斯（John Stones）助攻下，為曼城追平對手。
至62分鐘，對手烏龍球助曼城領先２：１。72分鐘 沙維奧（Sávio或Savinho）接應史東斯傳球破網，將比數改寫至3：1，曼城反勝布魯日驚險晉級附加賽。
同日歐聯賽事結果
阿士東維拉 4：2 些路迪
巴塞隆拿2：2 阿特蘭大
利華古遜 2：0 布拉格斯巴達
拜仁慕尼黑3：1 施洛雲
多蒙特3：1 薩克達
比斯特０：3 皇家馬德里
薩格勒布戴拿模2：1 AC米蘭
基羅納1：2 阿仙奴
國際米蘭3：0 摩納哥
祖雲達斯０：2 賓菲加
里爾 6：1 飛燕諾
曼城 3：1 布魯日
燕豪芬3：2 利物浦
薩爾斯堡1：4 馬德里體育會
士砵亭 1：1 博洛尼亞
格拉茨1：0 RB萊比錫
史特加1：4 巴黎聖日耳門
年青人０：1 貝爾格萊德紅星
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