高級組銀牌決賽理文負東方　艾華頓被嚴防　主帥：不能每次皆意他

大年初二舉行的高級組銀牌決賽，東方在4495名球迷入場見證下，以1：0小勝理文，第十二度高舉銀牌錦標。



東方新兵塞爾維亞中堅米祖域擔正，今季已攻入10球的巴科爾繼續領軍；至於衝擊隊史首個銀牌錦標的理文，從英甲借用的新援泰法蘇尼仍未能上陣，但重返球隊的余煒廉即獲披甲機會，保連奴熱身時受傷，由本任後備的中鋒安尼亞頂上。

巴杜姆近門頂入。（袁志浩攝）

東方先開紀錄。（袁志浩攝）

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上半場早段戰況膠着，至32分鐘東方憑角球戰術打破僵局，開出角球前東方球員集體走至龍門前「包圍」門將，梁冠聰開出角球，巴杜姆近門一頂破網。7分鐘後梁冠聰左路開出內彎罰球，巴科爾走空控定再抽入，但越位在先。

完半場前理文先後黃威罰球短傳予艾華頓，這名翼鋒禁區內左側勁抽網側；補時階段艾華頓中場推進至禁區頂，助攻黃威擺右腳燙射近柱，但遭葉鴻輝撲走。

艾華頓被東方嚴防。（夏家朗攝）

換邊後早段，理文新援施卡達利左路第一時間傳中，安尼亞衝前搶點時與米祖域雙雙倒地，但球證無表示；之後保利臣一度頭槌攻門，同樣無功而還。

東方71分鐘有巴科爾禁區內即時轉身起腳抽射，但陳嘉豪反應快撲出。結果東方以1：0小勝理文，連續三屆打入決賽，終一吐對上兩屆落敗烏氣，第十二次成為高級組銀牌賽冠軍。

東方贏得今屆高級組銀牌冠軍。（夏家朗攝）

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理文賽前有保連奴受傷、安尼亞狀態未足，新援施卡達利表現不似預期，即使尾段換入劉家喬、鄭兆均及張憙延也無法取得入球，最重要是進攻重心艾華頓被嚴防，彷彿只要這名翼鋒「失靈」，球隊就「無貨交」。

艾華頓是理文進攻主力。（夏家朗攝）

主教練賀蘭特表示，上任後本希望在部份比賽輪換、讓這名翼鋒休息，但發現根本不可能，「球員不能每次都旨意艾華頓『變魔法』，應該要站出來支援、分擔負任，我不喜歡這種情況，會在這方面好好改善」。

賀蘭特認為其他球員要幫艾華頓分擔責任。（袁志浩攝）

他認為理文今仗發揮比東方好，因對手踢法直接、靠長傳進攻，入球也來自死球，但他仍恭喜對手：「我們半場重看那記失球，但片段的拍攝角度太差了，陽光反射加上小禁區太多人，根本看不清球員犯了什麼錯，我們之後會再從直播角度去看一次。」

李毅凱今仗與巴科爾多次埋身。（袁志浩攝）

比賽期間李毅凱多次被敵對球迷辱罵，賀蘭特賽後也特別上前安慰該名中堅，他讚揚對方是戰士與贏家（fighter and winner）：「他在香港有一定的聲望，因為他是一位贏家，但他要明白在足球世界，不可能跟每個人都做朋友，他仍要變得更強。」