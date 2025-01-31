歐霸｜曼聯作客輕取星隊不敗出線16強　馬恩奴推前一格閃耀全場

今季同樣採用「瑞士式聯賽」的歐霸盃，周四（30日）深夜完成最後一輪賽事，曼聯作客羅馬尼亞的布加勒斯特星隊，以兩球淨勝對手，取得直接晉級16強的席位外，同時成為唯一的不敗之師。



曼聯。（路透社）

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在歐霸盃最後一輪前，曼聯晉級形勢大好，7戰未嘗一敗，穩佔前8位，若然最後一輪作客擊敗布加勒斯特星隊，將直接躋身16強。即使「紅魔鬼」是作客的一方，今仗同樣主導戰局，惟上半場未能找到打破缺口的機會，曼聯主帥阿莫林半場急不及待調動，換入加拿祖及阿密特迪亞路，今仗位置推前﹑參與更多進攻的高比馬恩奴右路傳中，達洛治遠柱接應，60分鐘打破僵局，其後馬恩奴8分鐘後撞射得手，曼聯最終兩球淨勝布加勒斯特星隊。

達洛治與高比馬恩奴8分鐘內連下兩城，助曼聯兩球擊敗布加勒斯特星隊，成為今季歐霸唯一不敗之師。（路透社）

曼聯在今季歐霸首三輪未能獲勝，當時引起不少聲音，及後愈戰愈勇，以五連勝結束初賽階段，以18分﹑第3位直接出線16強，紅魔鬼16強對面對阿爾克馬爾／米迪蘭特或皇家蘇斯達／加拉塔沙雷的勝方。曼聯主帥阿莫林指直接晉級對球隊十分重要，讓全隊上下有更多時間休息，好好準備各項賽事。

戰至下半場，有球迷突襲闖入球場。（路透社）

阿莫林賽後指球隊踢法與平時相近，唯一不同的是對手，「我們在踢法上沒有大分別，我們今仗有更多時間思考﹑主導戰局，令球隊更容易閱讀球賽，這是我們有能力取勝的球賽，恕我直言，對手並不是英超水平。」

高比馬恩奴一傳一射成為曼聯贏波功臣，阿莫林將這名英格蘭中場推前一格，讓他更多機會參與進攻，這個安排隨即奏效，「他（馬恩奴）以往在防守上十分掙扎，今仗以10號位登場，他在進攻有更多空間及自由度。」阿莫林強調，需要時間了解個別球員，才可安排最佳的位置，而高比馬恩奴亦十分滿意今場的表現，「我十分享受，很高興可以為曼聯披甲」。

曼聯主帥阿莫林賽後坦言，球隊踢法沒有大分別，就只是對手實力有差距。（路透社）

比賽日期：

淘汰賽階段：2025年2月13及20日（香港時間14及21日）

16強：2025年3月6及13日（香港時間7及14日）

8強：2025年4月10及17日（香港時間11及18日）

4強：2025年5月1及8日（香港時間2及9日）

決賽：2025年5月21日（香港時間22日）