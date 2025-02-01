尼馬時隔12年回歸母會山度士　繼承球王比利10號球衣｜足球

巴西球星尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）正式加盟山度士，獲球迷熱烈歡迎。這名32歲球星出身山度士青訓，在2013年夏天離隊轉投巴塞隆拿，今次時隔近12年回歸，將穿上球隊10號戰衣。



尼馬重返母會山度士，獲球會及球迷熱烈歡迎。（Getty Images）

歡迎儀式上，山度士主場的大銀幕顯示「王子回歸」，尼馬在2萬名球迷的歡呼與歌聲中激動落淚。他在2年前夏天從巴黎聖日耳門轉投沙特球會希拉爾，但持續受膝蓋傷患困擾，年賺天價的1.5億歐元，卻在各項賽事只為球會出戰7場。

尼馬表示近期在希拉爾缺乏上陣時間，因而感到悲傷：「知道有機會重返這裏，我沒有猶豫。現在我需要重返球場作賽，只有山度士這樣的球會才能給予我所需要的愛。我也能為未來幾年的挑戰做好準備。」

歡迎儀式中，尼馬激動落淚。（Getty Images）

BBC引述beIN SPORTS日前報道指，山度士以AI模擬球王比利聲音說服尼馬加盟，前者曾在該巴甲球會效力18年。

今次尼馬重返母會，所用號碼不是之前的11號，而是繼承比利的10號。山度士去年降班後，曾表示須重返頂級聯賽才能有球員再穿10號球衣，他們今季在巴乙以冠軍身份獲升班資格，尼馬便為10號的最新主人：「能夠穿上這件球衣是莫大榮幸，它對這間球會以及全世界都具有重大意義。」

此外，尼馬今次回歸與山度士僅簽下6個月短期合約，不過他表示之後有機會延長，更稱今次回歸不是為了「散步」或「安坐家中梳化」，「我是來追求足球員的快樂，以及幫助山度士」。山度士上次在巴西封王，已要數到2004年，最近一次捧起南美自由盃則是在2011年。

尼馬承諾今次回歸會幫助山度士。（路透社）

山度士將於香港時間周日（2日）早上7時30分的巴西聖保羅省聯賽中主場迎戰聖保羅，尼馬有機會在此戰披甲上陣。