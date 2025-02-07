荃灣行山｜麗城花園上石龍拱走元荃古道 賞大橋海景往深井落山
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
2025年1月15日，快過年了，慣例開線漢民新村起步上石龍拱，麗城花園集合。
（出發時間：2025年1月15日）
大清早天氣清涼，與隊友到麗城花園早餐，9時30分在麗城薈起步，石級路上行漢民新村。
橫過屯門公路天橋上引水道，前行一段過橋接山徑，經昔日廢田、廢村舍、風水墓上石龍拱，在涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+30
休後走元荃古道至清快塘，沿村路下山出深井下午茶，今日走了13公里，不用五小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+20
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
沙田行山｜黃泥頭起步上水牛山、黃牛山 打卡天窗石、獅身人面石深圳行山｜漫步西麗「宮崎駿天空之境」綠道 徒步吸氧賞絕美風光麥理浩徑行山｜第1段北潭涌至浪茄沙灘 路程頗長尾段賞萬宜水庫深圳行山｜盤點秋冬天登高好去處！難易程度任選有靚景打卡位深圳行山｜漫步大浪綠道靚景又易行老少皆宜！散步踩車跑步都適合
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】