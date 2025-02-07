荃灣行山｜麗城花園上石龍拱走元荃古道　賞大橋海景往深井落山

2025年1月15日，快過年了，慣例開線漢民新村起步上石龍拱，麗城花園集合。

（出發時間：2025年1月15日）



大清早天氣清涼，與隊友到麗城花園早餐，9時30分在麗城薈起步，石級路上行漢民新村。

漢民新村分有上、下村，村內仍有幾戶人居住，其他寮屋見已荒廢（CATT'S BLOG授權使用）

橫過屯門公路天橋上引水道，前行一段過橋接山徑，經昔日廢田、廢村舍、風水墓上石龍拱，在涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後走元荃古道至清快塘，沿村路下山出深井下午茶，今日走了13公里，不用五小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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