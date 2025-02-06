新加坡乒乓大滿貫︱黃鎮廷杜凱琹混雙勇闖四強　穩袋6位數字獎金

香港乒乓球隊出戰2025新加坡乒乓大滿貫（Singapore Smash）賽事，被列為賽事2號種子的混雙組合黃鎮廷、杜凱琹，繼16強擊敗由港將姚鈞濤與日本球手長崎美柚的組合，周三晚（5日）8強戰再次直落3局擊敗奧地利組合加度斯（Robert GARDOS）／保簡諾娃（Sofia POLCANOVA），昂然晉級四強。

「黃杜配」今日下午將遇上強敵，跟日本年輕組合松島輝空／張本美和力爭決賽席位。



新加坡乒乓大滿貫︱黃鎮廷杜凱琹混雙勇闖四強。（資料圖片／袁志浩攝）

「黃杜配」至少已穩袋17500美元獎金

一連3日的新加坡乒乓大滿貫，賽事總獎金達150萬美元，冠軍不止可獲75000美元獎金，還可獲2000世界排名積分，亞軍也可獲37500美元和1400分。香港組合黃鎮廷／杜凱琹晉身混雙四強，至少已穩袋17500美元和700分。

目前混雙世界排名第五的「黃杜配」，今次賽事以2號種子身份出戰，首輪32強輪空，16強擊敗港日組合姚鈞濤／崎美柚，昨晚8強戰僅花不足21分鐘便以11：9、11：7、11：5直落3局擊敗奧地利組合加度斯／保簡諾娃，晉級準決賽。

日本組合松島輝空／張本美和十分年輕。（Getty Images）

準決賽大戰日本年輕組合

比起16強一仗3局都要戰至刁時，「黃杜配」面對加度斯／保簡諾娃時輕鬆得多，不過二人在準決賽會遇上考驗，對手是日本組合松島輝空／張本美和。

張本美和是名將張本智和的妹妹，只得16歲，目前已是日本女子乒乓球隊主力之一，松島輝空也只得17歲，二人的年齡加起來，正好等如「香港乒乓一哥」黃鎮廷的年紀，青春無限。他們在今次賽事被列為7號種子，8強由於3號種子、瑞典組合卡臣（Kristian KARLSSON）／姬絲甸娜卡爾保（Christina KALLBERG）因傷退賽，得以晉級四強。

肖瑤茜與混雙拍檔羅布斯。（X）

華裔女將代表西班牙跟中國組合爭入決賽

黃鎮廷、杜凱琹會在今日下午2時55分出戰混雙四強大戰松島輝空／張本美和，另一場混雙四強戰會由中國的林詩棟／蒯曼，與西班牙組合羅布斯（Alvaro ROBLES）／肖瑤茜爭入決賽。

30歲華裔球手肖瑤茜的父母來自中國，她在西班牙出生，葡萄牙成長，2012年之前代表葡萄牙，及後轉為代表西班牙，並在2024年獲得歐錦賽混雙冠軍。