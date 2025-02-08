麥理浩徑行山｜第5段大老山至大埔公路　遠眺港島及九龍半島美景

第五段的起點是基維爾營，經大老山到沙田坳道後，再上獅子山及筆架山，最後以大埔道為終點。由於沿途有不少林蔭，在炎夏時亦不會太辛苦。

長度：10.6公里 時間：3小時



標距柱：M095 - M115

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導賞點

離開基維爾營地時應往北走，沿馬路前行約200米，再轉入大老山山腰小路。走在這段路上不但可以飽覽九龍半島的高樓大廈景致，還會經過香港地標之一的獅子山。經過標距柱M096後，應跨過大老山後到達飛鵝山道，然後接走沙田坳，沿途可遠望九龍半島和港島北中環金融心臟地帶等。

沿沙田坳道前行到路口（M101），再靠左下山前行不久，會見到麥理浩徑的牌坊入口，從此踏上獅子山的小徑。初段要走上數百級梯級，但不久便會變得平緩易行，途中經過雞胸山，更可以欣賞到整個九龍半島和獅子山隧道的風景。不久要下石級路，過了木亭接著便到「九七回歸紀念亭」。

筆架山觀景台（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

於紀念亭出發，繞過獅子山並向高457公尺的筆架山進發，轉上石級，眼下是獅子山隧道入口。這段路徑平坦易走，直到登上筆架山頂才有數百級梯級。到筆架山頂前有一段上石級路，雖然不太陡斜但卻頗長。筆架山山頂上有一座天文台，這裡亦是毅行者六號檢查站。這兒景致開闊，南面是九龍，北面是沙田。

由筆架山出發，首先是一段下山的梯級，之後便是一段輕鬆易走的路徑。下筆架山需要下行約2,000級梯級，很容易令膝蓋受傷或扭傷足踝，尤其是毅行者走到這段時，體力已透支。到達小木亭的分岔路，應向右轉，直走至大埔公路。

獅子山高495米，形狀猶如伏下的獅子。獅子山昔日被稱為「虎頭山」和「獺子頭」。

通往獅子山頭的小路（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

筆架山位於獅子山西面，高458米，古名為「煙燉山」和「都龍嶺」。清朝年間，每當居民發現海盜或外敵入侵時，都會發出烽火，向附近的居民發出警報，因此亦有名為「烽火山」。今日的筆架山建有先進的雷達站和警察無線電站。

風雨亭入口有對聯寫下「小亭有緣便行家，名山無褔不能遊」，從這裡可欣賞到九龍半島和港島區的景致，亦為甚佳的休息地點。

交通資料

起點：

• 前往基維爾營的唯一公共交通工具是的士，由港鐵彩虹站前往約需70元。

終點：

• 於石梨貝水塘站乘搭九巴72號或81號回市區。



注意事項

如要退出，可於「回歸亭」往天馬苑方向走。

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：麥理浩徑第五段：大老山＞大埔公路】

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