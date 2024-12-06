深圳行山｜漫步大浪綠道靚景又易行老少皆宜！散步踩車跑步都適合
撰文：ShenzhenWeekly
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在這個秋高氣爽的季節裏，真的很適合徒步吸氧。輕鬆最近，又在深圳挖掘到了一條「神仙」綠道，沿途一路綠植繁茂，有着如綠野仙蹤般的景色。也被網友們稱作是「綠光森林」它就是大浪綠道。
大浪綠道環繞茜坑水庫展開，大浪至福城段，全場8.5km。其中大浪綠道長4.5km，綠道寬闊平坦很好走，老少皆宜。沿途設有多個休息節點，隨時都可以休憩。
按圖看大浪綠道沿途風光！👇👇👇
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兩邊都是高大的樹木，形成遮擋的樹蔭，即使在陽光明媚的夏天，也能走得很清爽。散步、騎行、跑步都是非常適合的。
大浪綠道入口約1km處，還能發現一口山泉水，泉水清澈甘冽，附近很多居民都會到此處取水。
中間還有一處能欣賞落羽杉的亭子，林子不大卻十分清幽，濃蔭蔽日。不過，現在落羽杉還沒變黃，到時候應該會更美吧～👇👇👇
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花上一點時間在這裏吸氧放空悠哉悠哉，別提有多快樂啦！
【地址】：大浪綠道
【開放時間】：06:00-19:00
【交通指南】：①地鐵：6號線「陽台山東」地鐵站出口，換乘B906路公交車至「大浪寶坤工業區」站，步行約200m到達綠道入口；②公交車：大浪段入口公交線路「M214、M340」；福成段入口公交線路「高峯專線80、高峯專線173」；③自駕：導航「寶坤工業園」，園區有停車，步行200m到綠道入口
Tips：
① 目前「九龍山-茜坑」路段有施工，前往請注意安全；
② 綠道途中補給站較少，建議自備充足的水和食物；
③ 蚊蟲較多，建議做好防蚊蟲措施；
④ 未經允許，禁止一切車輛駛入
建議放入背囊的行山裝備：
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