上海申花補時3分鐘轟兩球稱霸中國超級盃　陳晉一外流首奪冠

港將陳晉一效力的上海申花，在中國超級盃鬥同市宿敵上海海港，「一仔」正選披甲，踢足全場，而上海申花在下半場補時階段3分鐘轟兩球，以3：2反勝宿敵捧走超級盃，亦是陳晉一加盟以來首度奪標。



（新華社）

中國超級盃上演「上海打吡」，由港將陳晉一效力的上海申花與上海海港爭標，申花上半場早段落後，換邊後中段追成平手，直至80分鐘再度失守。上海申花沒有放棄，補時4分鐘申花由于漢超追成平手，97分鐘，外援路易斯接應頭槌破網，申花末段3分鐘連轟兩球反勝封王，捧走中國超級盃。

陳晉一今仗正選披甲，踢足全場，今仗不乏機會落底助攻。中國超級盃是「一仔」加盟上海申花以來首個錦標，他在社交網站戴着獎牌與球迷們「打卡」。

（Instagram截圖）

上海申花驚險反勝捧盃，陳晉一賽後接受訪問時直言，反映球隊的強大心態，「今仗十分刺激，球員當然想輕鬆點捧盃吧，今仗同樣證明我們在比賽結束前也不會放棄，反映大家的心態，才會出現一次又一次的逆轉。」陳晉一續說，這個冠軍為新球季注下強心針，目標是把每場踢好，與球迷一起爭取更多好表現。