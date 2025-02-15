沙田行山｜黃泥頭上石芽背接走麥理浩徑　下望九龍東城市美景

撰文：CATT’S BLOG
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2025年1月22日，已是農曆十二月廿三日，快過年了，今日行山龍小組團年，中午出線黃泥頭起步上石芽背，黃泥頭巴士站對上公園集合。
（出發時間：2025年1月22日）

天文台預報今日有雨，早上天陰還未有下雨，搭小巴到廣源邨吃早餐，12時在黃泥頭對上公園集合，人齊馬上起步，公園旁村路上行，見馬路前行少許左邊花圃旁小路上，上至地圖指示牌，右邊路直上，約45分鐘到達石芽背。

沿途風光（CATT'S BLOG授權使用）

石芽背有岔路左邊上黃牛山，右邊往尖尾峰，中間一條接麥徑，今日都是走中間一條下岔口，右邊接麥徑（長城古道）經基維爾營出扎山道涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後沿扎山道下山，下山期間雨又落下，沿馬路下行至扎山道口，車路下至彩輝邨，再沿馬路行至啟業邨，到體育館梳洗，出席晚上團年飯聚，今午輕鬆遊走12公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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