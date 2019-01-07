【省港盃】港足次回合強攻廣東爭衛冕　郭嘉諾：盧琳不來令人失望

香港男子足球代表隊周日（6日）於廣州上演的省港盃首回合，作客1：2負予廣東，周三（9日）將在次回合再鬥廣東，力爭衛冕。 港隊主教練郭嘉諾表明會派遣一眾快馬任正選，鄭展龍亦會復出，務求爭取入球以反勝對手；惟門將謝家榮的上陣機會不容樂觀，郭Sir亦解釋首回合後段才換走他的決定。 郭嘉諾同時談及港足小將們在首回合的比賽數據，並以「令人震驚」來形容。

港足周日晚賽後回港，周一下午隨即在賽馬會香港足球總會足球訓練中心復操，正選上陣的球員主要作慢跑，其餘場區球員則作分隊賽。

昨仗賽事早段受傷、下半場中段才換出的謝家榮，今日現身時一度要撐柺杖，其後亦有參與操練，惟未有與另外兩名門將蔡子濤及高俊一同訓練，僅在一旁拉筋放鬆及坐在地上作簡單接球。

這位夢想FC夢將稱，自己的右邊大腿不慎「炒芥蘭」撞到對手球員的盤骨，因而撞傷肌肉，幸未有傷及骨頭。

門將謝家榮在省港盃首回合傷出，次回合未必可及時復出上陣。（高詩琦攝）

主教練郭嘉諾盛讚陣中一眾球員表現出色。（高詩琦攝）

謝家榮上陣機會不樂觀

郭嘉諾直言：「謝家榮情況不樂觀，很希望他下一場可以正選，但要視乎他的康復程度。」

談及為何首回合未有在家榮受傷後即時將他換出，郭Sir解釋，除了考慮3名門將當中僅得家榮有較豐富的港超經驗，亦考慮到球員本身的意志：「物理治療師多次進場及半場時問他可否繼續，家榮都表示可以，我希望鼓勵如此強烈的鬥心，而他被換出時也哭了。」

他亦讚許後備入替的蔡子濤：「落場前，我問他練得這麼辛苦為了什麼，他說就是想踢波，那這就是他的機會了，而他出場那段時間也力保不失。」他坦言，次回合無論蔡子濤或高俊都需要準備好自己，因兩人都有可能要上陣。

後備門將蔡子濤入替謝家榮後表現不俗，是守住比數令港隊不至多失的功臣。（高詩琦攝）

郭嘉諾：若盧琳能來意義更大

港隊經過首回合後落後1：2，次回合仍大有機會衛冕，郭嘉諾表明會大踢進攻足球：「首回合中，有些下半場才入替的高速球員，將正選上陣；鄭展龍已做了體檢，如無意外他會落場，雖未必踢足90分鐘，但他能大大加強進攻。」

廣東隊方面，主將盧琳自4年前來港作客一戰令黃威受傷後，一直未有再隨隊來港戰省港盃，今屆賽事亦不例外，郭嘉諾直言失望：「盧琳不來我失望，我想他來，這代表他們齊腳，對我們意義也更大。而且今屆廣東的陣容較年輕，主將缺陣，會對他們有影響。」

港隊一眾年輕小將個個當打有活力，首回合表現讓不少球迷刮目相看。（高詩琦攝）

安永佳是省港盃首回合港隊的數據王，跑動距離和衝刺次數全隊第一。（高詩琦攝）

安永佳成首回合數據王

郭嘉諾在周一操練前，特別代表球迷答謝全體球員，「由昨天比賽結束後到今天操練前，我收到很多訊息和電話說希望要門票，相信很多球迷本來不覺得這班球員有能力去衛冕，但看了首回合後才覺得有機會。」

原來港隊周日首次使用新的GPS系統，接收每位球員在比賽中的數據，郭Sir以「驚人」形容：「有4位球員的跑動距離超過11公里，另外4名高於9公里，包括踢了70多分鐘的茹子楠。體能上做到我的要求，他們年輕，無經驗就要靠跑動，不只要距離，短衝次數也非常多，所以我比賽前不斷跟他們說，要表現充滿活力的一面，次回合也會繼續要求他們在跑動和短衝上做到更多。」

當中他點名稱讚23歲翼鋒安永佳：「安永佳是數據中最好的一位，他的跑動最多，同樣超過11公里，短衝也最多，同時帶來很大的高空優勢，我們需要年輕球員像他那樣，除了身型高大，也要多跑動，希望每人都做到這一點。」

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