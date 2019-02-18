【西甲】武磊首度西甲正選登場　愛斯賓奴作客賽和華倫西亞

中國箭頭武磊在1月底轉投西甲的愛斯賓奴，雖然球隊在今輪聯賽作客賽和華倫西亞，但武磊在今仗首度正選披甲，成為首位於西甲正選上陣的中國球員。武磊成為自2011年來，首位在歐洲五大聯賽正選上陣的中國球員。

武磊在1月底首度外流，登陸西甲的愛斯賓奴後，曾兩度後備入替。即使武磊暫未有進帳，但他的表現出不俗水準，中國球迷們更希望武磊在西甲聯賽中取得入球，證明自己實力。愛斯賓奴在今輪聯賽作客華倫西亞，武磊迎來他在西甲的首場正選上陣，更成為首位中國球員在西甲正選登場。

武磊為愛斯賓奴上陣的3場聯賽中，球隊保持不敗。（Getty Images）

武磊在今仗有機會以正選身份上場，相信是因為愛斯賓奴兩位邊線球員皮亞堤（Pablo Piatti）及沙治奧加西亞（Sergio Garcia）分別因傷未能披甲。對上一位中國球員於歐洲五大聯賽中正選登場，已要數到2011年4月23日，當時蒿俊閔為史浩克04出戰德甲。

武磊在下半場初段曾有一次頭槌攻門機會，惜未能命中目標，之後他在72分鐘退下火線，由艾法施美度（Alfa Semedo）入替。在足球網站《Whoscored.com》的評分中，武磊僅得6.1分，是愛斯賓奴正選中得分最低的一人。

武磊今仗未有戰畢全場，在72分鐘被調離場。（Getty Images）

足球網站《Whoscored.com》僅給予武磊全隊正選最低的6.1分。（網上截圖）

愛斯賓奴的查維亞盧比斯（Javier Lopez）比賽末段兩黃一紅被逐，惟未有影響賽果，球隊作客終與華倫西亞互交白卷，各得1分。雖然武磊未能助球隊作客報捷，但該名26歲中國球員加盟後3仗均有披甲，愛斯賓奴取得1勝2和的戰績，以29分暫列聯賽13位。

武磊今仗僅錄得一次攻門但未能命中，並未取得他在西甲的首個「士哥」。（Getty Images）

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愛斯賓奴的主帥魯比（Rubi）賽後表示，今仗對武磊困難重重，對手並未有給予他太多空間發揮；他又指武磊雖然肩傷未癒，但身體狀況逐漸好轉：「武磊今仗面對華倫西亞的嚴密防守，未有獲得太多機會發揮，對他而言並不容易。武磊在球隊的幫助下，身體狀況逐漸提升，正在經歷正常的過程。」

武磊今仗面對華倫西亞的嚴重防守，未有太多空間予他發揮。（Getty Images）

對上一次有中國球員在五大聯賽建功是在2008年12月，入球者是效力當時德甲科特布斯（FC Energie Cottbus）的邵佳一。換句話說，中國球員已經超過10年未能在歐洲五大聯賽入球，難怪不少中國球迷都密切期待武磊可盡快取得西甲首個「士哥」。