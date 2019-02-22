【歐霸】法蘭克福雙箭頭主場發威　合轟3球大勝薩克達晉級

德甲法蘭克福挾兩個作客入球，返回主場出戰次回合與薩克達交手，結果由今季狀態大勇的雙箭頭盧卡祖域（Luka Jovic）及施巴斯坦賀拿（Sebastien Haller）建功，助球隊以4：1擊敗薩克達，兩回合計以6︰3躋身16強。這對雙箭頭為今季提供強力火力，而盧卡祖域亦吸引不少大球會的注視。

法蘭克福在歐霸32強首回合，作客薩克達打成2：2平手，挾兩個作客入球返回主場出戰次回合。這對「前線孖寶」在今仗一同「發威」，合共攻入3個入球，助球隊在主場輕取對手。上半場23分鐘，盧卡祖域在禁區內接應丹尼達哥斯達（Danny Da Costa）橫傳，撞射入網開紀錄。4分鐘後，薩克達球員在禁區內犯手球，12碼由施巴斯坦賀拿主射，一射中鵠，將領先優勢擴大至兩球。

盧卡祖域在禁區內撞射得手，為球隊先開紀錄。（Getty Images）

施巴斯坦賀拿在上半場主射12碼得手，助球隊拉開兩球領先優勢。（路透社）

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作客的薩克達易邊後，由箭頭莫萊斯（Júnior Moraes）近射，法蘭克福門將奇雲查普（Kevin Trapp）被射破「大細龍門」，客軍追成較接近紀錄。法蘭克福在比賽末段再取兩球，先由施巴斯坦賀拿在80分鐘，「插花」後起腳入網，射入今仗的第二個入球；其後，列比錫（Ante Rebic）在88分鐘禁區外起腳，再度攻破薩克達大門，結果在主場大勝4：1，兩回合計6：3淘汰薩克達，晉身16強。

賀拿今仗梅開二度，助球隊主場大勝薩克達4：1。（路透社）

今季法蘭克福的「前線孖寶」，年僅21歲的盧卡祖域及24歲的施巴斯坦賀拿，在今季為法蘭克福前線提供不少火力。該對「前線孖寶」在德甲及歐霸合共轟入36球，超過全隊半數的入球，可見二人對法蘭克福十分重要。

塞爾維亞球員盧卡祖域今季表現突出，在22輪聯賽過後，在德甲以14球，高踞射手榜榜首，而他在歐霸及聯賽共貢獻第20個入球。法國籍的高大中鋒施巴斯坦賀拿，在今季首22輪聯賽後攻入11球，在射手榜同樣位處前列，並交出8個助攻。賀拿在德甲及歐霸一共攻入16個入球及11個助攻。

盧卡祖域及施巴斯坦賀拿今季合作無間，為法蘭克福帶來可靠的攻力。（視覺中國）

這對法蘭克福雙箭頭今季為球隊於聯賽及歐霸轟入過半數的入球。（視覺中國）

雖然二人今季在法蘭克福陣中舉足輕重，這對前線拍檔在今季後，二人的合作關係或暫告一段落。賀拿為歐塞爾青訓，之後效力烏德勒支，2017年轉投法蘭克福。他與現時會合約至2021年，而拍檔盧卡祖域為賓菲加借將，外借期至今季季尾完結，雖法蘭克福擁有優先購買權，盧卡祖域以今季的好表現，使不少歐洲大球會亦對他甚有興趣，有傳巴塞隆拿﹑皇馬﹑車路士及拜仁慕尼黑等大球會，亦希望吸引他來投，實屬炙手可熱的年青前鋒。