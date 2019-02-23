【西甲】武磊首度踢足全場　門柱阻開齋　愛斯賓奴賽和榜尾隊

「中國球王」武磊距只差一步就可於西甲開齋，惟遇上前鋒最大敵人兼門將最佳拍檔：門柱！本港時間周六凌晨舉行的西甲聯賽，愛斯賓奴主場迎戰包尾大幡韋斯卡，武磊踢足全場，跑動積極，不斷努力為球隊創造入球機會，但未能取得入球，愛斯賓奴結果只能與對手踢成1：1平手。

開賽14分鐘武磊有起腳機會，於12碼點附近接應隊友高波長傳，第一時間窩利抽射，惟角度太盡僅僅貼柱出界。其後主隊憑格尼路（左）罰球直射入網先開紀錄。

武磊早段接應隊友高波長傳，第一時間窩利抽射，但角度太盡僅僅貼柱出界。（Getty Images）

武磊今被安排踢偏左位置，比賽上半場頻頻以速度壓過對手，製造不少威脅。戰至33分鐘，武磊接應隊友傳球後突入禁區，在底線附近扭過對手兩名防守球員，將球傳給了後上的奧斯卡美蘭度，但美蘭度未能命中目標。

武磊今仗頻頻以速度壓過對手，在左路快放發動攻勢。（Getty Images）

換邊後僅兩分鐘，侯爾斯上即取得入球扳平。至63分鐘，武磊先在中圈附近取得皮球，然後再次以速度突破越位快放，一路闖入禁區，在左邊扭過對方後衞單刀埋門，扣回右腳射近柱，但被對方門將擋出後再中柱彈出，錯失在西甲開齋的機會。

愛斯賓奴憑格尼路（左）罰球直射入網先開紀錄。（Getty Images）

最終愛斯賓奴只能與韋斯卡踢成1：1平手，亦是武磊加盟愛斯賓奴後近4場的第3次和波。賽事臨完場前，愛斯賓奴球迷向主隊報以噓聲，不滿球隊歇冬後和波太多，入球功臣格尼路表示：「我們踢不出最佳水準，整體犯錯太多。」

愛斯賓奴賽畢25戰後得30分，排第13位；韋斯卡則以19分繼續排在榜尾。