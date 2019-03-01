【劍擊．亞青賽】陳柏熙最後一年少年組奪銅　女佩兩將八強止步

繼符珈嘉日前於少年組女子花劍摘下一面銀牌後，香港劍擊隊昨日（2月28日）在亞青賽再奪獎牌，曾出戰青奧的陳柏熙獲得少年組男子花劍季軍。

亞洲青少年劍擊錦標賽在約旦的安曼舉行，次日賽事上演男子花劍﹑女子佩劍及女子重劍的少年組（17歲以下）個人賽。乘早前符珈嘉在女子花劍奪銀後，男子花劍在次日賽事再下一城，由陳柏熙奪得一面銅牌。

陳柏熙在四強不敵日本劍手，但亦為港隊贏得一面銅牌。（香港劍擊總會圖片）

港隊派出陳柏熙（Paco）﹑袁棨諾﹑鄭鐵男及黃俊捷角逐少年組男子花劍賽事。在小組全勝晉級的鄭鐵男，以5號種子晉身淘汰賽，但32強爆冷不敵新加坡的劍手下馬，黃俊捷同樣32強止步。去年曾出戰青奧的陳柏熙，在32強與隊友袁棨諾同室操戈，二人在本地賽事多次交手，Paco以15：12擊敗隊友晉級。

少年組男子花劍四位小將與教練張寒合照。（香港劍擊總會圖片）

Paco其後連過兩關，先後淘汰新加坡及中國劍手，闖入4強，為港隊鎖定一面獎牌。陳柏熙在準決賽迎戰日本劍手IIMURA Kazuki，力戰下以13：15告負，無緣晉級，亦為港隊增添一面銅牌，這是港隊在2016年後，再度於少年組男子花劍中奪獎。

Paco首度在亞青賽取得個人獎牌，賽後表示終於在最後一年少年組賽事中奪獎，感到十分高興。

陳柏熙在最後一年少年組賽事中，終取得他的首面亞青少年組個人賽獎牌。（香港劍擊總會圖片）

同日上演的女子佩劍及女子重劍，一眾女將奮戰下，惜與獎牌無緣。女子佩劍的梁洛文及郭昕祺殺入8強，惟分別不敵韓國及日本選手，雙雙於半準決賽出局。隊友譚婉寧及鄭雅之分別於64強及16強止步。

女子重劍的周靖琳﹑吳卓輶﹑劉悅頤及盧岸廷，僅得周靖琳一人打入16強，惜不敵中華台北選手出局。

亞青少年組個人賽戰畢後，今日（1日）隨即上演少年組團體賽，男子佩劍﹑女子花劍及女子重劍將分途出擊，再度為港隊爭逐獎牌。