【杜敬謙逝世】澳洲隊前室友阿布德：「未能參賽的最佳奧運泳手」

隨着杜敬謙逝世的消息傳開，多位頂級泳手紛向這位老對手致敬，然而感受最深的，始終是曾相伴多年的一眾澳洲前隊友。 曾跟Kenneth在澳洲國家隊同房三年的阿布德（Matthew Abood），讚揚他是「最佳室友」，昨天在Instagram分享一張催淚照片的麥紐臣（James Magnussen）接受當地報章訪問時依然難以接受對方死訊：「我5日前才跟他談過話」。

他總是如此快樂

現年32歲、曾為澳洲贏得一面里約奧運4x100米自由泳接力銅牌的阿布德，曾跟杜敬謙在國家隊同房三年，他說對方離世震撼整個泳壇，亦是巨大損失。「他是游泳界其中一位最友善的人。從全球為他哀悼的信息可反映，他們曾跟他擁有過的美好時光。那是他的性格和對別人影響的證明，即使面對逆境，他永遠也是那麼快樂。」

阿布德讚揚，「他曾受嚴重傷患，錯過一些參加奧運會的機會，但仍能以最理想的方式處理。無論任何情況之下，他都能夠帶來正能量和笑聲。」

阿布德（左三）在Instagram上載跟杜敬謙（左一）和另外兩人的合照。（阿布德Instagram）

阿布德（左一）跟杜敬謙（左二）暢遊時的合照。（阿布德Instagram）

阿布德：「曾遇上你，是我們的幸運」

他在Instagram上載兩人跟另外兩人一起穿上西服，以及到郊外遊玩時的合照，另外還有一張Kenneth的獨照，並寫上：「噢Kenny你的離開讓我心碎了，游泳界失去一位真正的冠軍。曾跟你一起創造那些美好回憶，是我們的幸運。你總是時刻作好準備，泳池內是最頑強的泳手，更是最佳室友！」

澳洲泳手阿布德（左二）與麥紐臣（左三）均為杜敬謙的猝逝心碎。（Getty Images）

沒有參賽的最佳奧運選手

「他在這世上沒有一個敵人，他的親切性格能夠打破國家和年齡界限。」阿布德說，「在悉尼Trinity Grammar（杜敬謙母校），小朋友都非常崇拜他。的而且確，他是運動界歷來其中一位最佳模範，他總是那麼謙遜和一直希望作出回饋。」

即使杜敬謙未及出戰奧運，阿布德認為他所做的一切早已超越奧運門檻，「他所做的事情以及他的言行，早已遠遠超越一位奧運選手。某程度上，他身上早已體現奧運所有的理想精神，只是沒有親身到場而已。」

他指出Kenneth擁有一份超越年齡的成熟，而且充滿智慧，「令我稍為感到安慰的是，他能夠在香港和佛羅里達繼續追逐夢想，這令我很高興，即使這件事本身（杜敬謙猝逝）是完全沒有道理的。」

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杜敬謙母校悉尼Trinity Grammar School的悼文，前室友阿布德說，那裏的小師弟都很崇拜他。（Trinity Grammar School Twitter）

麥紐臣：生命中最友善的人

游泳池內爭分奪秒，即使代表同一國家參賽，不見得到處是友誼。成功入選國家隊的時候，是並肩作戰的隊友，但大部分時候，都是爭逐代表資格的競爭對手，在游泳項目處於全球頂尖水平的澳洲隊尤其如此。

三度贏得世錦賽金牌的澳洲泳手麥紐臣，昨天在Instagram悼念杜敬謙的感人帖文，配上一張兩人在泳池內從後拍攝的照片，令人感受到兩人的深厚情誼。《悉尼晨鋒報》訪問他時，麥紐臣直言他習慣跟部分對手保持距離，「但Kenny從來不在此列」。

他憶述，兩人自13歲便開始互相較量，之後成為好朋友，原因只有一個：「因為他是一個非常親切友善的人，老實說，在我生命中，從未遇過較他更友善的男子。」

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澳洲泳手麥紐臣認為，杜敬謙是他最強對手之一。（Getty Images）

如何可以不愛他？

「即使有人冤枉他，他也不會說那人任何不好的事。我從未聽過他說任何人壞話，這也是（他逝世的）消息令游泳界大受打擊的原因。」麥紐臣說，「他備受所有人愛戴，沒有一個跟他同一隊或在悉尼跟他一起成長的對手不喜歡他。」

世錦賽三金得主麥紐臣認為，「如果身體條件相同，杜敬謙是世上最佳泳手」，從他在IG發放的照片可見，兩人身型相差一大截。（麥紐臣Instagram）

「他應該早已參加4次奧運……」

最令麥紐臣難以接受的，是兩人5日前才通過電話，「我有近6個月沒有跟他交談了，上星期才再次傾談，說起美國的訓練情況……事實上我5日前才跟他通過電話。」他直認至今仍不太能接受這個噩耗。

這位澳洲泳手傷感地說，「他的感覺良好，預備去東京（奧運）的所有事情一切順利，這是令我極度傷感的一件事。像他如此有天份的泳手，應該參加4次奧運會了，明年原本才是他的第一次，單是這點已教人心碎。」

麥紐臣再次提到杜敬謙的身型輸蝕，「我一直跟我的教練和其他泳手說，如果大家身型相若，他一定是全球最佳泳手。他只有60公斤重，大部分泳手均約有90至100公斤。」他很配服Kenneth能克服身材不利條件，「非常不幸運地，他未能入選澳洲隊更多次，如果在其他地方，他應該一定可以入選4x100米接力隊。」

Kenneth另一令他讚嘆的地方，是過人的毅力，「他全年也游得很快，無論是什麼比賽也非常努力。這個男人從來不會放棄。」

澳洲名將施邦稱，她曾多次跟杜敬謙同隊，對方離世令她大受打撃。（Getty Images）

感到哀傷的不止一眾男泳手，跟杜敬謙同年出生的澳洲名將施邦（Emily Seebohm）稱，「我們大受打擊，尤其是我。」

她表示，昔日曾多次跟Kenneth同隊並肩作戰，「我知道他的一大目標是參加奧運，這是他的夢想。」這位曾在三屆奧運累積2金3銀的女飛魚揚言，「現在我們擁有這個（參加奧運的）機會，不應把一切視作理所當然，並應為我們所擁有的感恩。」