【歐霸】拿卡錫迪死球奠勝助挫拿玻里　艾馬利力圖四度揚威歐霸

阿仙奴挾兩球優勢作客拿玻里出戰歐霸8強次回合，結果憑拿卡錫迪的死球直射入網，一箭定江山，兩回合3球擊敗拿玻里躋身4強。今仗是阿仙奴主帥艾馬利在歐霸淘汰賽的第26場勝仗，成為歐霸淘汰賽史上最多勝仗的教頭。

阿仙奴首回合在阿聯酋航空球場兩球擊敗拿玻里，雖然有兩球優勢，但兵工廠今季的作客戰績一般，近10場只得3場獲勝。落後兩球的主隊拿玻里當然希望盡早收復失地，在上半場已有多次埋門，其中荷西卡利祖的射門被施治擋出，米利克的入球被判越位在先，形勢稍遜的阿仙奴，主將艾朗藍斯更傷出退下火線，對兵工廠而言確實是雪上加霜。

拿卡錫迪在藍斯傷出後2分鐘，死球直射收死拿玻里門將阿歷斯美列特（Alex Meret），在36分鐘打破僵局。全場佔七成控球率，製造高達20次埋門機會的拿玻里，在餘下時間亦未能攻破阿仙奴的大門，結果主場一球不敵阿仙奴，無緣再進一步。

阿仙奴在兩回合均擊敗拿玻里，總比數贏3：0晉級。（Getty Images）

拿玻里在歐洲賽場連續兩屆不敵英超球隊，在淘汰賽階段出局。（Getty Images）

拿卡錫迪的入球，令全場佔上風的拿玻里頓失方寸，同時助阿仙奴鞏固優勢，晉級歐霸4強。阿仙奴主帥艾馬利在執教西維爾時，帶領該支西甲球隊連奪三屆歐霸錦標，加上今季現時已打入4強，使艾馬利在歐霸淘汰賽取得26場勝仗，成為歐霸史上淘汰賽最多勝仗的領隊，更有望衝擊個人歐霸4連冠。另外，今場亦是艾馬利執教兵工廠的第50場賽事，他帶領球隊贏得其中的32場，遠比雲格及格拉咸（George Graham）等多位前阿仙奴主帥的戰績為佳。

拿卡錫迪的死球建功一箭定江山，作客擊敗拿玻里晉級4強。（路透社）

艾馬利不論帶領西維爾或阿仙奴，在歐霸的戰績同樣彪炳。（路透社）

阿仙奴在今季11場歐霸賽事中，後防9場力保清白之身，艾馬利對球隊後防表現讚譽有嘉，「球隊能夠在兩回合賽事中，皆能擊敗拿玻里，我感到十分高興。我們在今仗發揮不俗，在取得首個入球後，一眾後防球員努力防守下，未有給予對方任何機會，我為他們感到自豪。」

對於上半場傷出的艾朗藍斯，艾馬利指該名威爾斯球員拉傷肌肉，或許需休息數周，未知今仗會否是他在阿仙奴的告別戰，「藍斯的肌肉受傷而被換出，或在未來數仗需要休息，但陣中有球員可以替補藍斯的位置」。

艾朗藍斯在上半場傷出，今仗或許成為他在阿仙奴的告別戰。（Getty Images）

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