【法甲】麥巴比連中三元　PSG披聖母院特別版球衣主場封王

法甲勁旅巴黎聖日耳門早前慘遭聯賽兩連敗，法甲六連冠要再等一等。PSG今仗返回主場戰摩納哥，在麥巴比個人連中三元，加上尼馬及卡雲尼傷癒後備入替，結果主場3球破摩納哥，順利主場封王。 另外，巴黎聖日耳門亦穿上印有聖母院的特別版球衣，為早前大火損毀嚴重的聖母院致意。

巴黎聖日耳門在法甲遙遙領放，但在早前兩仗作客里爾及南特竟遭連敗，六連冠的霸業終於在今仗返回主場，順利封王。巴黎聖日耳門早前一直受傷兵問題所困擾，在主場鎖定奪冠的一仗中，尼馬及卡雲尼兩位前線主力在下半場分別入替，PSG的「進攻三叉戟」終於再度合璧。

巴黎聖日耳門在主場3：1擊敗摩納哥，完成法甲六連冠的霸業。（美聯社）

巴黎聖日耳門在作客兩連敗後，終在今仗主場順利封王。（美聯社）

基利安麥巴比在15分鐘為PSG先拔頭籌，穆沙戴亞比左路傳送予入楔的麥巴比，右腳快腳一射入網。PSG在上半場後段再在中路突破，麥巴比與丹尼爾艾維斯「撞牆」配合，第一時間起腳入波，在38分鐘將紀錄拉開至2：0。麥巴比接應丹尼爾艾維斯的橫傳，輕鬆門前撞射得手，在55分鐘完成帽子戲法，雖然高路雲在80分鐘追成較接近紀錄，但仍無阻巴黎以3：1擊敗摩納哥。

麥巴比今季第2度連中三元，使他成為繼美斯後，第二位聯賽入球過30的球員。（美聯社）

尼馬終於在今仗傷癒復出，在下半場後備入替。（美聯社）

麥巴比在今季第2次大演帽子戲法，亦使該名20歲的新星累積30個聯賽入球，成為美斯後，第2位五大聯賽球員達30個聯賽入球。麥巴比同樣是法甲史上以來，最年輕的球員單季攻入30球。他面對前球會摩納哥，即使今仗連中三元，亦未有大肆慶祝。

麥巴比今仗面對前球會摩納哥，即使大演帽子戲法，亦未有因此而大肆慶祝。（美聯社）

另外，巴黎聖日耳門為早前因大火而損毀嚴重的巴黎地標聖母院，特製一件特別版球衣，眾將在今仗身穿這球衣，祝福聖母院。球衣的正面以聖母院的標誌，而後方則以「Notre-Dame」取代一眾球員的名稱。

巴黎聖日耳門今仗的特別版球衣，正面印有聖母院的標誌及以「Notre-Dame」取代一眾球員名稱。（美聯社）

巴黎聖日耳門今仗的特別版球衣，正面印有聖母院的標誌及以「Notre-Dame」取代一眾球員名稱。（美聯社）

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