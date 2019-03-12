【劍擊】挾世界第一返港仍落淚 　江旻憓：教練很生氣

昨日（11日）國際劍擊聯會公布最新世界排名，香港女子重劍代表江旻憓（Vivian）榮登「一姐」，成為首位港產劍擊世界第一。 Vivian今日回港時卻毫不快樂，更不斷落淚，全因她對自己早前在格蘭披治大獎賽布達佩斯站的表現失望透頂，教練Tavi更因而大發雷霆。

江旻憓早前在布達佩斯賽32強反勝為敗下出局，但受惠於前「一姐」Mara Navarria 64強已落敗，原本世界排名第二的Vivian仍得以升上第一。

江旻憓首度登上女子重劍世界排名第一，完成布達佩斯賽後今日返港。（高詩琦攝）

惟這位香港劍后今日隨隊返港時，甫接受訪問已哭起來：「我覺得我配不上，剛剛的比賽打得不好，但又有好消息，我要更努力才能保持這位置。打這麼差，好失望，我距離心目中的世界第一還有很大距離。」她說，自己心目的「一姐」應該像羅馬尼亞的Ana Maria Popescu一樣，清晰知道自己及對手的能力，「還有好多事需要練習，經過今次，更覺得離第一好遠⋯⋯」

布達佩斯賽失利令江旻憓邊受訪邊哭，說自己配不上世界第一。（高詩琦攝）

「教練說我不懂打劍」

最教Vivian傷心的是，令香港重劍隊成績躍進的教練Tavi，為她的表現生氣不已，更大發雷霆：「上次一輪遊他也沒那麼生氣，他今次真的好生氣，現在跟他關係不太好，他罵過我後，我們就沒有說話⋯⋯他說我不懂打劍，說我浪費了訓練成果，領先這麼多也反勝為敗。如教練所說，排名是Nothing。」

香港劍擊隊重劍教練Tavi同機回港，但未有受訪已匆匆離去。（高詩琦攝）

世界第一名號成壓力 「心情很複雜」

回想布達佩斯賽，江旻憓認為失利的主因是欠耐性：「領先後覺得自己很快可以贏，已開始想下一場，但比賽其實未完，對手也不是弱，我明明能獲勝卻輸了，落後13:14時覺得可追上，卻沒有醒覺，太放鬆了⋯⋯而且我太慢熱，已想過很多方法去進入狀態，但效果不太好，不能再這樣了。」而「世界第一」的名號，也成了Vivian的心理負擔：「之前在想可能會登上世界第一，又知道本來的一姐輸了，其實我不應該理，但卻去留意、去計分⋯⋯現在排了第一，是我一直想要的，我卻一點都⋯⋯不是不開心，卻很複雜，而且這第一很短暫，因為很快又有比賽了。」

最教Vivian傷心的是，令香港重劍隊成績躍進的教練Tavi，為她的表現生氣不已。（高詩琦攝）

江旻憓曾經克服重傷，登上高峰，當時她以享受劍擊的心情才能很快復元，她坦言要記住那種感覺，吸取布達佩斯賽的教訓，變得更強：「我不能再想太多，不能再犯同樣的錯，希望成都（世界盃）前，教練可以鍾意返我。」抹去淚水，Vivian將全力備戰3月22至24日在成都舉行的世界盃分站賽。

曾經指導江旻憓多年的陳偉勁（右），希望Vivian不要因「一姐」之名背負太大壓力。（高詩琦攝）

兒時教練陳偉勁：Vivian努力得我自愧不如

江旻憓的由10歲半開始至2016年為止，一直接受陳偉勁指導，陳教練今日亦現身機場，他指愛徒自小已十分努力，「自己曾作為劍手也自愧不如」，即使Vivian大學時代到史丹福大學就讀，該校不設重劍教練，但她堅持每天睡幾小時，就透過視像通話接受陳教練指導而練劍，亦自己抽時間練步法，「她的年代只能靠自己，能堅持很不容易。但只有你想不到，沒有她做不到，只要叫她做的動作，她一定會做到。」他亦盛讚江旻憓大大加強了身體質素，「她的體脂率很低，肌肉很多。」

Vivian將全力備戰3月22至24日在成都舉行的世界盃分站賽。（高詩琦攝）

陳教練希望Vivian忘記世界第一的稱號，不要背負太大壓力，但認為在這時間點失利或能助她進步，「總比奧運時才失利好。」他相信，Vivian的媽媽能繼續扮演支持她的角色，助她平復心情。