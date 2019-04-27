【菁英盃】袁皓俊成MVP望鼓勵年輕球員　黃炎堃喜入生涯第一球

120分鐘的菁英盃決賽激戰，天氣由陰天轉大雨再放晴，就如理文今日對元朗的戰況－－領先下被追回兩球，最終憑干沙利斯頭槌封王。 干沙利斯的入球當然價值連城，但袁皓俊120分鐘之間貢獻多次精彩撲救，亦是奪冠最大功臣之一，獲選為賽事最佳球員。謙虛的「肥袁」坦承自己也有犯錯，將個人獎項歸功全隊。 攝影：梁鵬威、袁志浩

儘管理文今仗以3：2險勝元朗封王，但元朗在上半場氣勢如虹，若非23歲的理文門將袁皓俊表現神勇多次救險，理文或早已落後；及至理文在加時最後階段以3：2領先後，元朗仍有機會追和，其中法比奧一記30碼遠射，全憑理文門將袁皓俊擋出守住勝局，儘管他在法定時間內連失兩球，當中亦有犯錯，但他的功遠多於過，最後獲選為菁英盃決賽的「最有價值球員」亦是實至名歸。

袁皓俊榮膺賽事最佳球員，手持獎座的「肥袁」笑得合不攏嘴。（梁鵬威攝）

首嘗親手奪冠滋味 袁皓俊：無價

袁皓俊賽後拿着MVP獎座，笑不攏嘴，儘管他在效力香港飛馬時曾獲菁英盃冠軍，但當時他未有上陣，自然認為今次捧盃更有意義：「這是球會第一個盃賽冠軍，很有價值；對我來說，全隊做好團體精神，就是無價！而且這是自己親手踢回來的，更是無價。」談及今場戰況，袁皓俊不禁說「難忘」，又認為上周經歷過聯賽作客香港飛馬的雨戰後，對於適應今日下半場的大雨有幫助。

「肥袁」又認為自己今仗表現「值80分」：「有點矛盾，我有點犯錯⋯⋯這獎項不是我個人的，而是全隊的，120分鐘內，很多球員都在努力、有漂亮入球，這個獎是全隊和教練團的。」他又特別點名提到體能教練蔡振賢，指全憑這名教練為自己制定訓練計劃、協助加操，才有好演出：「全靠他，我才踢了120分鐘後，還有爆發力。」儘管已非菁英盃定義的「年輕球員」，但「肥袁」仍算年輕，在菁英盃獲選為MVP，自然意義重大：「這個獎鼓舞了我，也希望可以鼓勵其他年輕球員努力，為這個獎盃而來。」

袁皓俊賽後坦言自己在今仗亦有犯錯，更表示這個獎項應歸功於全隊上下。（梁鵬威攝）

黃炎堃堅稱失球非「老烏」 望入球陸續有來

今仗另一引人注目的球員，自是倒戈元朗的黃炎堃（波仔），他在75分鐘攻入倒戈入球，助理文領先至2：0；但在76分鐘未能阻止元朗的李藹軒進攻，遭對手射入網窩，儘管香港足總官網顯示那是「波仔」的烏龍球，但黃炎堃堅稱：「我掂唔到個波㗎喎！」他說，被攻入一球後曾經很不開心，「入完波又累球隊輸，但當時沒放棄，繼續如陳Sir（陳曉明）所說，『Together, by all means』，要盡力而為」。

無論如何，今場決賽仍值得黃炎堃高興，除了助理文奪得菁英盃，他亦攻入了生涯第一個入球：「最開心是⋯⋯這是我生涯第一球，入波後很開心，希望之後可以繼續有入波，餘下兩場聯賽繼續幫球隊拿到好成績。」

黃炎堃為球隊攻入第2球後，擴大領先元朗兩球。（梁鵬威攝）

+ 5 + 4 + 3

黃炎堃希望在未來兩仗繼續好表現，助球隊取得好成績。（梁鵬威攝）

黃炎堃雖然攻入生涯首個入球後隨即「擺烏龍」，但他賽後表示他並未有觸球。（梁鵬威攝）

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