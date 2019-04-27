【菁英盃】陳曉明破13年錦標荒　「跟朋友享受成果很浪漫」

自2006年首度執教港甲的和富大埔開始，陳曉明至今已走過13個年頭，過往帶領天水圍飛馬慘成「三亞王」，是這位教練的「黑歷史」。今日（27日）理文歷史性捧走菁英盃冠軍，陳曉明終打破個人錦標荒，但他沒有在意個人名譽，輕輕留下一句：「我只是想跟大家一起笑。」原來這名44歲教練，亦有浪漫的一面。 攝影：梁鵬威、袁志浩

理文自上季首度征戰港超，今日（27日）終在菁英盃決賽藉加時階段的入球，以3：2險勝元朗，贏得球會歷史上首座錦標。今季接手球隊的主帥陳曉明，於香港頂級聯賽執教近13年，曾帶領和富大埔、東方及天水圍飛馬等球隊，均與錦標擦身而過。最令人印象深刻莫過於2011至2012年球季，由他領軍的飛馬先後殺入足總盃及聯賽盃決賽，最終卻悉數敗陣，加上當季最終聯賽屈居傑志奪亞，慘成「三亞王」。

能跟副手曾昭達聯手捧走冠軍，陳曉明說是福份，亦是浪漫，兩人合力之下，來季又會走得多遠？（梁鵬威攝）

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「一直堅持努力做對的事」

這個44歲主帥今日終一吐烏氣，捧走個人執教生涯首個冠軍，賽後他回顧這段慘痛經歷，別有一番感受，「當年3次失機，大家會為我不值，但人生太容易的話，便沒有動力去改善。在頂級聯賽已13個年頭，有些當初一起同行的教練已經離開，才發現自己已變成『老鬼』，不過我一直堅持努力做對的事」。

等了13年，陳曉明終贏得首個錦標，但他還是先讓球員跟獎盃合照，最後才輪到自己。（袁志浩攝）

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組織球隊沒魔法 跟朋友共享成果是福份

由季初成績不似如期，承受外界極大壓力，到驚喜捧走菁英盃冠軍，陳曉明首個要感謝的人，是球隊老闆李文恩，「很感激他的耐性，組織球隊是沒有魔法的，很開心他跟我們共同進退」。個人名譽並非這個教練在意的事，他更在意的是身邊一個又一個的戰友，特別是由元朗來投的助教曾昭達及行政經理周文健，「他倆不介意跟我走另一條更難行的路，所以最開心是跟他們影一張相，就如電視劇《大帥哥》的一句對白，我只是想跟大家一起笑」。

理文沒有太多歷史，這場決賽卻吸引了不少球迷支持，陳曉明希望這只是個起點，未來有更多人認識理文。（袁志浩攝）

每個人的人生都各有意義，陳曉明認為自己的人生成就，便是這麼簡單，「能跟一群信任的朋友合作，是一種福份；若可再攜手享受成果，是一件最浪漫的事」。理文沒有源遠流長的歷史，但陳曉明希望藉此菁英盃冠軍出發，讓大家開始認識理文，令球隊變得更強大。

陳曉明多年在球圈內努力不懈，終於一嘗奪冠滋味。（梁鵬威攝）

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