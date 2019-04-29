【亞協盃】和富大埔今周關鍵兩戰　李志堅：稍有鬆散便輸掉所有

「手心又係肉，手背又係肉」，港超球隊和富大埔明（30日）晚將於旺角大球場迎戰朝鮮球隊4.25，此戰或影響其亞協盃出線資格；另一邊廂大埔周六亦要北上廣州，應付作客R&F富力的榜首大戰。不過主教練李志堅指全隊將以聯賽冠軍為首要目標，預料明日將輪換6名主力球員。

大埔現時跟4.25同樣兩戰全勝得6分，惟得失球不及對手而暫列小組次席。4.25曾於主場以兩球輕取另一支港超球隊傑志，主教練李志堅認為，對方是組內實力較強的一隊，今日的賽前訓練，亦特別針對這支朝鮮球隊的死球戰術而作出部署：「4.25較黎明（大埔於附加賽戰勝的朝鮮球隊）有經驗，中場更有變化。難得搜集到他們資料，看過比賽錄影帶，發現他們在死球很有心思，所有可以做的都會盡量做。」

李志堅在進行賽前最後一課練習前，特意召集所有球員訓話，強調希望個別球員勿因欠缺出場機會而放鬆，要保持進取及認真心態。（袁志浩攝）

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料6名主力各踢半場輪換 李志堅：球員需懂得收放

除了這場爭取出線亞協盃「跨區4強」的關鍵戰，大埔周六更要北上作客R&F富力，爭奪今季港超冠軍寶座，在眾多顧慮下，李志堅坦言早已跟全隊商討，最終達成共識。堅Sir說：「一隊有20多個球員，若各有各想法便『玩完』。外援當然想在亞協盃這大舞台表現自己，所以大家傾清楚，定下方向，然後按計劃去做。球會上下都認為聯賽冠軍相對重要，所以唯有在今仗作出平衡，相信對球會、球員及球迷，都是最好的交代。」

由賽前最後一課操練可見，大埔中場重心黃威明日或不會正選披甲，李志堅稱己隊兵源有限，而陣中部份球員若再領黃，下仗作客4.25更需停賽：「球隊有14至15位常規球員，6個球員輪換、每人踢半場是最理想情況。我已告訴球員要懂得收放，半場不論結果如何，都必需換走休息，即使要承受外界評論也沒辦法，因為我們要專注在自己的目標上。」

馮慶燁（中）承認球隊去仗面對航源FC時，節奏比放得過慢，減少壓逼亦令對方更多組織空間，但今仗會更認真對待，避免再犯下類似過失。（袁志浩攝）

馮慶燁：心態比實際練習更重要

踏入可能是最影響大埔今季成敗的關鍵一周，經驗告訴李志堅球員身心俱疲，正值最危險時刻，「只需要有一刻的鬆散，就便輸掉一切，希望大家切勿被近期的優勢沖昏頭腦。」「綠衫軍」過去兩場分組賽共失4球，中堅馮慶燁希望隊友展示應有的心態，有信心可在士氣高昂的情況下取勝，「心態比實際練習更重要，因為短時間內很難做到很高級的戰術，提升很多體能與技術，可是心態卻可以準備得更好。」

上場成為入球功臣的鍾偉強，明日有望以左閘身份，首度於亞協盃正選亮相，他指會將進攻放於一旁，先專注做好防守工作，期望表現可令教練團滿意。（袁志浩攝）

大埔外援成4.25關注對象 「球隊跟傑志實力相近」

曾21次奪得朝鮮頂級聯賽冠軍的4.25，陣中大部分球員具備國際賽經驗，當中更不乏朝鮮國腳。這支朝鮮勁旅過去兩屆都成功殺入淘汰賽階段，去年在跨區4強先以兩回合11：1狂數新加坡球隊內政聯，而在跨區決賽亦僅以作客入球優勢敗於土庫曼的Altyn Asyr。主教練吳文申於賽前記者會時表示，對香港環境感到滿意，並認為有助球隊備戰。

吳文申亦認為大埔實力不俗：「球隊上輪擊敗傑志，我認為大埔跟傑志的實力相近，陣中有部份球員令我留下印象，分別是18號（伊高沙托尼）、10號（利馬）及14號（哈利）。」至於4.25兩位主將亦相當具威脅，中場安日范曾以12個入球獲得去屆神射手獎項。至於另一位前鋒、24歲的金有成亦具威脅，此子於前屆賽事以9個入球問鼎神射手。

4.25球員開操前同樣先聽從主帥吳文申訓示，整齊地以兩排列陣，跟大埔圍圈的習慣相映成趣。（袁志浩攝）

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