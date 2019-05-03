【歐霸】阿仙奴前線孖寶合作無間　場內場外默契十足

阿仙奴經歷3連敗的低潮後，在主場出戰歐霸4強首回合，反勝華倫西亞，連敗走勢告一段落。阿仙奴的前線拍檔奧巴美揚及拿卡錫迪在場內及場外同樣合拍，今季肩負球隊的入球重責，今仗二人包辦全部3個入球，協助球隊反勝。

阿仙奴在韋碧克因傷收「咧」後，使前線兵源更短缺，奧巴美揚與拿卡錫迪擔當更重要的角色。二人分別在2017年及18年轉投兵工廠，今季是二人首個合作全季的球季，他們至今在各大賽事合共攻入43球，佔全隊超過四成的入球，絕對是球隊的進攻泉源。

拿卡錫迪今仗原有機會連中三元，可惜未能好好把握。（路透社）

奧巴美揚今仗攻入今季的第25球，連續5個球季累積25個入球以上。（路透社）

奧巴美揚在今仗補時階段建功後，攻入今季為阿仙奴的第25個入球，該名加蓬尖刀自2014/15球季效力多蒙特至今，連續5個球季單季攻入25球以上。他的拍檔拿卡錫迪雖然至今為阿仙奴貢獻18球，但已多過去季的總入球，加上他今季12次造就隊友建功，在球隊進攻上同樣充當重要的角色。

阿仙奴前線孖寶包辦今仗3個入球，協助球隊反勝華倫西亞。（路透社）

奧巴美揚與拿卡錫迪的「新黑雙煞」，因主帥艾馬利的排陣及戰術關係，未能經常在場上合作衝鋒陷陣，但他們在一同上場時，亦顯出不俗的默契。二人今季曾多次互相助攻，合共炮製7個入球。

艾馬利過往執教不同球會，亦曾經擁有不少十分強勁的前線組合，例如巴黎聖日耳門的卡雲尼與麥巴比。該名西班牙籍主帥曾以「新黑雙煞」與早前他麾下的進攻組合相提並論，「他們各自有獨特的過人之處，亦擁有強勁的把握力，不論他們一人或二人同場亦能發揮實力，他們是一對完美的進攻組合，我對他們的表現十分滿意。」

艾馬利指這對攻擊組合，是他麾下其中一對最強組合。（Getty Images）

二人面對面鞠躬握手，是他們的招牌慶祝動作。（路透社）

二人一同設計不少特別的入球慶祝動作，例如互相鞠躬握手。除了在場上合拍外，在場外亦私交甚篤，他們時常在社交網站上互動，使他們無論在場內或場外，亦能成為「最佳拍檔」。

二人在場外亦時有互動，不時出現在對方的社交網站。（Instagram截圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁