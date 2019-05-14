【網球】薩維列夫網前攔截誤中小女孩　送小禮物表歉意

上周戰畢馬德里大師賽後，一眾球手馬不停蹄，隨即赴意大利出戰羅馬大師賽。 阿歷山大薩維列夫伙拍胞兄米沙薩維列夫（Mischa Zverev）出戰雙打賽事，在首圈告負出局。阿歷山大薩維列夫在賽事中一次網前攔截，但網球意外地擊中場外的小女孩，阿歷山大深感抱歉，及後更貼心地送上頭巾致歉。

阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）在上周的馬德里大師賽中，8強不敵施斯柏斯，無緣衛冕。在今周的羅馬大師賽中，以4號種子身份出戰男單項目。阿歷山大率先伙拍胞兄米沙薩維列夫出戰雙打賽事，為單打項目作熱身。薩維列夫兄弟首圈與6號種子的卡臣（Raven Klaasen）及維尼斯（Michael Venus），結果直落兩盤6：7及4：6告負。

阿歷山大薩維列夫在馬德里大師賽8強不敵施斯柏斯，未能成功衛冕錦標。（視覺中國）

米沙（左）與弟弟阿歷山大薩維列夫（右）一同出戰羅馬大師賽的雙打項目，並首圈止步。（Getty Images）

阿歷山大薩維列夫在今場賽事的首盤中，戰至第7局，阿歷山大一記正手抽擊後乘勢上網，把握機會在網前攔截抽擊，直接得分，但卻意外擊中在場觀戰的小妹妹。阿歷山大眼見網球打中小朋友，亦深感歉意，不斷回頭查看小朋友的狀況。

This is the cutest thing you'll see all week...



Well played, Sascha ☺️#ibi19 pic.twitter.com/twaSEqLTV9 — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2019

阿歷山大在暫停時，手持頭巾走向場邊，送給被擊中的小妹妹。阿歷山大貼心地上前詢問妹妹的狀況，其後親自為妹妹帶上頭巾，以示歉意，亦使旁邊其他小朋友妒忌萬分。

「暖男」阿歷山大薩維列夫向女孩送上頭巾逐格睇（按圖放大）

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阿歷山大在賽後表示，希望小妹妹會接受他的禮物致歉，「我意外地擊中她的頭部，我感到相當不好意思，而我看見她有點難過及哭泣，所以我特意送她一條頭巾，希望這份小禮物可以使她原諒我，及能令她感到快樂。」