【足球明星頒獎禮】最佳門將謝德謙感謝太太　梁諾恆放眼中國聯賽

南區足球隊參戰香港頂級足球聯賽共6個球季，在今屆香港足球明星選舉，首度有球員入選「最佳十一人」－－謝德謙及夏志明，分別首次獲獎。 同樣首次獲獎、亦是富力R&F唯一得獎球員的梁諾恆，則希望挑戰中國聯賽。

冠忠南區今季港超表現優秀，曾有機會爭取聯賽冠軍，亦已打入今周六（25日）的足總盃決賽，將與傑志爭標，今屆香港足球明星選舉，終有球員入選「最佳十一人」。

2004/05及2005/06兩季均曾獲選最佳青年球員的謝德謙，相隔13年終再得獎，成為今季港超最佳門將，他喜言：「踢了十幾年波，離我掛靴的日子尚有數年，這時間拿到這個獎很開心。遲來好過沒有來，不一定是獎項行先，能否繼續幫球隊拿成績、能否對自己有交代才最重要。」

他認為自己獲獎，亦需感謝一眾後衛：「南區今季防守穩定了，令整體成績進步。」

在港超拼搏多年，謝德謙終在今年贏得最佳門將獎項。（高詩琦攝）

謝德謙賽前「什麼也不做」的奇怪習慣，令太太倍添辛勞，因此他特別向她致謝。（高詩琦攝）

謝德謙又特別感謝太太，指女兒出生後，太太變得十分忙碌：「我有奇怪的習慣，比賽前兩天我會待在家中什麼都不做，連替女兒洗澡也不會做，太太既要照顧女兒亦要打理家務，想感謝她。」

在日前公布、香港友賽中華台北的初選名單中，「阿謙」榜上有名，他以「隨遇而安」形容：「當然想入選，但我的年紀真的大了，我曾經年輕過，曾受惠因年輕而有更多機會，今次選更多年輕人，也是為未來鋪路。」

至於周六的足總盃決賽，他表示雖然肩膀早前受傷後仍需休息，但會吃止痛藥上陣。

夏志明將目光放在足總盃冠軍。（高詩琦攝）

夏志明：願為足總盃放棄個人獎項

獲選「最佳中場」的夏志明則稱，目前將全副心神放在足總盃決賽：「暫時我腦海中，只想着星期六的足總盃決賽，相信任何南區球員也是如此，獲獎對我來說是開心，但若放棄這獎項能換來足總盃冠軍，我120%會這樣做，因為踢了這麼多場奇蹟的比賽，我們應該至少值得一個冠軍。」

他又希望能以冠軍回報非常支持球隊的南區足球會會長黃良柏：「冠忠對我們的支持很難解釋，黃生（黃良柏）待我們如家人，他看球的投入程度更甚於其他球迷，要報答他，只能奪冠。」

24歲的梁諾恆決意外闖。（高詩琦攝）

梁諾恆季中獲中超球會接觸 望未來再有機會加盟

年輕港腳梁諾恆獲選最佳後衛之一，成為今屆唯一入選最佳十一人的富力R&F球員，他指這獎項「夢寐以求」：「中堅位置很大競爭，自己可以跟外援競爭、甚至發揮得更好，很高興。」

人稱「細佬」的他認為自己今季有所突破，希望未來放眼更高水平賽事：「今季是自己很好的轉捩點，選這件球衣因為我今年24歲，希望有所突破，今季的確很多第一次，第一次奪得省港盃、代表香港比賽、獲得聯賽第二、奪得這最佳十一人，之後有更大動力令自己進步，放眼中國聯賽。」

他表示，季中曾有中超、中甲球會接觸他，但未能成事，希望會再有機會：「機會仍有，但名額始終有限，有幾間中超中甲球會曾提出明年完季後，或許仍有機會，但這是其次，我跟富力仍有合約，若留在港超，也想為富力爭取港超冠軍，也想繼續獲個人獎項。」

2019香港足球明星頒獎禮圖輯（按圖放大）

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