【足總盃】郭劍橋談後備門將心態　唐建文：未知是否最後一場

今日（25日）的足總盃決賽，傑志及冠忠南區的門將－－郭劍橋及「最佳門將」謝德謙，各有優秀演出，多次救出對手射門。 郭劍橋今季上陣機會比之前更少，全季連同足總盃及菁英盃在內僅踢過8場比賽，因王振鵬停賽才臨危受命。談及作為後備門將的心態，他直言：「沒有機會才要練得更勁！」 至於在傑志效力4年的唐建文，來季能否留隊仍是未知數。 攝影：梁鵬威、袁志浩

郭劍橋今日在比賽末段於禁區內與其他球員相撞，需即場包紮頭部，他賽後笑言：「爆了，現在要去聯針！」

人稱「阿橋」的他在傑志任後備居多，今季連盃賽上陣機會都減少。王振鵬在聯賽煞科戰對東方龍獅早段領紅被逐，足總盃決賽需停賽，郭劍橋因而要正選把關，但他的演出未有因長期任後備而下滑，今日下半場救出沈國輝射門贏盡掌聲，他亦道出作為後備門將的「精髓」：「有好教練很重要，更要加上自己勤力，就算上陣機會少，也要好好練，沒有機會才更要練得勁，才可以有表現、有貢獻，這就是精髓。」

南區的蘇沙與夏志明多次進襲傑志的防線，但一一被臨危受命的郭劍橋瓦解。（袁志浩攝）

郭劍橋今季上陣機會不多，但在今仗依然交出高水平發揮。（高詩琦攝）

與王振鵬交情深 「我不需要證明自己好不好」

郭劍橋與王振鵬在公在私都關係甚篤，他笑言：「我平日叫他鵬哥，他比我大幾年嘛！我很尊重他，他能為我帶來很好的經驗。」對於有球迷認為王振鵬停賽對南區有利，他僅稱：「我不需要證明自己好不好，只要傑志一直贏下去，大家會說全部人都好，但輸幾場後，又會說你老、不行了。足球就是如此，最重要對自己、對球隊有所交代。」

郭劍橋盼來季留效傑志，儘管已33歲，亦有不少球會向他提供更好待遇及正選機會，但「阿橋」仍希望留隊：「傑志需要我，我一定留在傑志，無Ken哥無朱Sir，哪會有我？」只因他仍銘記來港之初，尚差半年才能由國援轉成本地球員，當時他所屬意的球會希望待他取得本地身份才再合作，令「阿橋」一度感徬徨，「那時Ken哥（伍健）跟我說，畀心機踢波，其他不用想，有那一天、有Ken哥和朱Sir（朱志光），才有阿橋今天」。

郭劍橋戰至比賽末段與對手相撞「爆缸」，包紮後堅持在場上作賽。（袁志浩攝）

雖然郭劍橋已33歲，但為報答會長伍健及主帥朱志光當年的知遇之意，他來季依然會留效傑志。（高詩琦攝）

唐建文欲留隊但未簽約 「要退下來也沒辦法」

至於34歲的傑志後衛唐建文，則未知會否留隊，他直言今日一戰「未知是否為傑志效力的最後一場」，「口頭上跟朱Sir說過留隊，但仍未簽約。我很想留下來，不想離隊」。

唐建文去季在本地賽及亞冠盃皆有不俗演出，更因而首次入選港隊，代表香港出戰國際賽，在傑志登上生涯高峰，惟「唐文」認為，傑志無可避免要重新開始，自己早晚會離開，「可能明日便說不跟我續約，傑志始終需要進步，我年紀大，要退下來也沒辦法，球會有自己的方針及計劃，傑志所有事都向成功的方向前行」。