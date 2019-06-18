【劍擊．亞錦賽】女子花劍隊添銅牌　港隊1銀3銅作結

亞洲劍擊錦標賽來到最後一天賽事，港隊再傳喜訊，女子花劍隊在8強以一劍險勝新加坡，雖於準決賽一劍不敵韓國，但亦奪得一面銅牌，連續7年在亞錦賽有斬獲。 同日出擊的男子重劍隊，8強力戰僅敗予中國，港隊最終以1銀3銅完成今屆亞錦賽。

女子花劍的張楚瑩（Kimberley）在個人賽8強止步，與獎牌僅一步之遙，今天她伙拍隊友廖恩尉﹑鄭曉為及小將符珈嘉出戰團體賽。被列為4號種子的港隊，首圈輪空直接躋身8強，與新加坡爭奪4強席位。

由符珈嘉﹑廖恩尉﹑鄭曉為及張楚瑩（由左至右）的女子花劍隊，今次賽事表現突出，與韓國力戰至決一劍，惜一劍僅敗，4強止步。（FIE圖片）

港隊早段一度拉開5分優勢，新加坡在第4局追至落後1分，8局過後新加坡更領先35：33。為港隊「守尾門」的張楚瑩最後一局細分取得9：6，助港隊以42：41險勝，殺入4強。至於與韓國爭入決賽一戰，四員女將未有手軟，雖然一度落後10分，但眾將未有言棄，鄭曉為在第8局追至落後2分，張楚瑩最後一局於最後一局只剩22秒時更拉開2分優勢，可惜未能保住勝果，被對手扳平33：33，一劍定勝負下Kimberley未能再下一城，港隊以一劍落敗。港隊在季軍戰以30：44不敵中國，但仍為港隊取得一面銅牌。

另外，男子重劍隊在16強以45：31淘汰中華台北，與中國交手爭奪4強席位。港隊在中段稍佔優勢，一直保持1至2分優勢領先，何瑋桁在第6局一度為港隊拉開3分，但中國隊及後收復失地，結果港隊力戰下以39：45告負。之後轉戰名次賽，港隊先以45：38挫越南，但以35：45不敵烏茲別克，以第6名完成賽事。

總結6天亞錦賽，港隊以1銀3銅作結，包括張家朗的男子花劍個人賽亞軍，以及女子花劍、女子重劍和男子花劍團體季軍。