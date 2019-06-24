【網球】費達拿決賽輕取哥芬　歷史性十度哈雷賽封王

「瑞士天王」費達拿在哈雷網球公開賽中，決賽直落兩盤擊敗哥芬，歷史性十度在哈雷公開賽中奪冠，職業生涯累積102項ATP賽事錦標。

費達拿（Roger Federer）轉戰擅長的草地賽，以頭號種子出戰哈雷網球賽，在晉級過程中擊敗桑加及艾吉等球員，躋身決賽，與哥芬（David Goffin）爭奪冠軍。

費達拿與哥芬多次交手，費達拿在往績佔優，僅1次不敵哥芬。二人在今仗首盤力保各自的發球局，需要以「Tie-Break」分勝負，費達拿以細分7：2，先取一盤。費達拿在次盤開段已施壓，隨即打破哥芬的發球局，該名比利時球手在次盤僅保住1個發球局，結果費達拿再贏一盤6：1，僅消85分鐘直落兩盤擊敗哥芬，奪得冠軍，歷史性第10次在哈雷公開賽封王。

費達拿第10次揚威哈雷賽，成為公開賽第二人在單項賽事奪得10次冠軍或以上。（Getty Images）

哥芬決賽不敵費達拿，屈居亞軍。（Getty Images）

費達拿在2003年首度在哈雷賽贏得錦標後，今年取得第10次冠軍，繼拿度後成為公開賽年代第二人，在同一項賽事贏得10次或以上。費達拿10度揚威哈雷賽後，贏得第19個草地賽事冠軍，而職業生涯累積第102項ATP賽事錦標，再度收窄與史上最多錦標紀錄的保持者，干納斯（Jimmy Connors）的109項錦標的距離。

費達拿贏得最多的賽事（按圖放大）

費達拿在奪標後表示，在同一地方奪得10次冠軍的感覺特別：「我在次圈與8強的激戰後，曾經認為自己可能很快出局，所以我沒有想太多，結果我再度贏得冠軍，感覺十分奇妙，這是我首次在同一個賽事中奪10次冠軍，絕對是我職業生涯的一個特別時刻。」