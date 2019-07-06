【中甲】耶耶托尼投青島黃海演處子戰　相隔8個月再披甲

科特迪瓦名將耶耶托尼一度透過經理人宣布退役，但他其後否認，更加盟中甲球會青島黃海，今日（6日）首度披甲，主場多次威脅對手浙江綠城，可惜未有進帳，結果在中甲處子戰賽和對手。

穿上印有「亞亞圖雷」的24號球衣，耶耶托尼在今輪的中甲聯賽上演處子戰，主場正選上陣迎戰浙江綠城，相隔8個月後再度出戰正式賽事。

這名前科特迪瓦國腳在開賽早段策動攻勢，傳給隊友在禁區內起腳，門將擋出不遠，劉龍補射先開紀錄，但在23分鐘，球隊被浙江綠城扳平。耶耶托尼於下半場繼續威脅對手防線，先後以罰球及頭槌攻門，惜未有進帳，結果青島黃海與浙江綠城打成1：1，各得1分，繼續暫列榜首。

耶耶托尼穿上24號球衣，為青島黃海正選上陣。（視覺中國）

現年36歲的耶耶托尼，今年5月曾透過經理人公布掛靴消息，並指會開展執教生涯。不過，耶耶托尼及後在個人Twitter否認事件，表示希望繼續踢球，並於周三（7月3日）當日宣布加盟中甲球會青島黃海，自去年底離開希臘的奧林比亞高斯後，事隔超過半年再度落班。

青島黃海指耶耶托尼是球隊歷來最具影響力的外援，希望該名前科特迪瓦國腳加盟後，改善球隊在攻守方面的表現，並以經驗帶領球隊於來季升上中超。

耶耶托尼否認掛靴傳聞後，早前宣布加盟青島黃海。（青島黃海微博截圖）

耶耶托尼早年曾效力巴塞隆拿及曼城兩支班霸，曾奪歐聯及聯賽錦標。他亦曾帶領科特迪瓦國家隊稱霸非洲盃，更4度當選為非洲足球先生。