【溫布頓網球賽】費達拿與拿度重演「夢幻對決」　冀再演經典一役

今年溫布頓的男單4強，將於今晚上演由費達拿與拿度的「夢幻對決」，將會是二人多年來第40次交手，而雙方過去曾合演不少經典賽事，會否在今仗再造另一經典？

「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）與「泥地王」拿度（Rafael Nadal），在近十多年雄霸男子網壇，二人合共奪得35項大滿貫錦標。即使二人在近年依然具有競爭力，他們在年過30後分別4奪大滿貫錦標。

費達拿對上一個奪得的大滿貫是在2018年的澳網錦標。（Getty Images）

拿度在今年法網第12次奪標。（Getty Images）

這個「夢幻對決」在今年溫布頓準決賽重演，將是各大賽事的第40場，拿度在過去對賽往績佔優，贏得其中24次，而二人曾6次戰足5盤，分別贏得3場，平分秋色。

二人連奪3年在溫布頓決賽交手，在2006及07年溫布頓決賽中挫拿度奪冠。對於再度在溫布頓賽場上碰頭，二人均表示機會難能可貴，今場賽事除了戰績外，對兩名偉大球手同樣意義重大。

二人過去3次在溫布頓決賽交手（按圖放大）

費達拿與拿度在四大滿貫場上13次交手，拿度因法網取得壓倒性的戰績，贏得其中10場，包括上月的法網4強，拿度直落三盤淘汰費達拿。值得一提的是，拿度在4次大滿貫準決賽與費達拿交手亦未嘗一敗。

二人對上一次在溫布頓對碰已是在2008年的經典決賽，拿度連取兩盤6：4後，費達拿在兩盤「Tie-Break」險勝，二人在決勝盤需要以長盤制分勝負，而拿度以9：7結束賽事，完成長達4小時48分鐘的一役。

拿度在今年的法網4強直落三盤淘汰費達拿。（Getty Images）

費達拿在今年賽事力爭第9次稱霸溫布頓，他在今年未受太大阻力，曾以僅74分鐘極速擊敗巴利天尼，及後反勝錦織圭，平均以少於兩小時晉級。

費達拿晉級過程（按圖放大）

拿度曾在2008年及10年兩度揚威溫布頓，拿度在今年的晉級路程並不輕鬆，先後淘汰基域奧斯及桑加等名將，力爭第6次躋身溫布頓男單決賽。

拿度晉級過程（按圖放大）