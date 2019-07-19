【港超聯】理文引入籍兵調整陣容　以老帶新冀提升穩定性

港超球隊理文今日（19日）下午於將軍澳賽馬會香港足球總會訓練中心開操，經歷去季令人失望的開局及聯賽排名，「黃黑軍團」今季羅致多位具經驗球員，包括列斯奧、佐迪及李康廉等，期望以老帶新下衝擊更高聯賽排名。

去季捧走菁英盃、贏得創會以來首項錦標的理文，新季班費跟上季相若，維持於近2,000萬港元。球隊繼續由陳曉明執掌帥印，並邀得擁有亞洲足協C級教練及守門員教練（級別二）資格的鄭皓文加入教練團。球隊羅致多位新本地球員，包括兩位前傑志入籍港將列斯奧與佐迪，以及李康廉、謝朗軒、李瀚灝、鄧匡延跟周衍丞等華將，其中謝朗軒是以外借身份加盟。

理文班費跟去季相若，五名外援離隊後，引入10名新球員。（袁志浩攝）

前夢想外援亞哥斯達加盟 兩森巴兵來投

外援方面，域陀、白智勳、干沙利斯、史提芬彭利拿及陳庭揚全數離隊，僅得前鋒尼迪利與中場沙普夫留效；上季效力夢想FC的前阿根廷U21中場亞哥斯達今季來投，球隊同時簽入兩位森巴兵基華尼頓（Givanilton Martins Ferreira）及迪奧高（Diogo Santos Rangel）。28歲的基華尼頓可勝任前鋒及翼鋒，早年曾在巴甲山度士落班，之後兩度效力K2球隊光州FC，共上陣26場並攻入9球；至於司職中堅的迪奧高身高1米85，先後踢過泰國、韓國及印尼多支球會。此子曾入籍東帝汶並代表其國家隊披甲，惟最終被亞洲足協取消代表資格，並遭東帝汶註銷護照。

28歲的基華尼頓可勝任前鋒及翼鋒，早年曾在巴甲山度士落班。（袁志浩攝）

去季心態問題引以為鑑 引具經驗球員提升穩定性

理文上屆開季成績不似預期，直至季中成績才稍有起色，最終聯賽以第9名完成，但令人驚喜地高舉菁英盃。陳曉明承認球隊去季表現有進步空間，當中最大隱憂是欠缺具經驗的球員帶領球隊，因此今季引入列斯奧及佐迪等入籍兵，在場內及場外感染華將。他說：「去屆上半季都在摸索，但今季留用大半隊球員，上半季或可較其他球隊佔優。去年球員心態有問題，教練團會引以為鑑，聯賽最重要是穩定性，不容許失太多分。」

理文上季開季成績欠佳，陳曉明檢討後指會引以為鑑。（袁志浩攝）

擔任副隊長的顏樂楓今日有傷在身，未能參與球隊操練，僅在健身室進行簡單恢復，他同樣將去季表現歸咎於穩定性，「不只是每場比賽，可能是每分鐘都不穩定。」「光頭」認為引援方向正確，能提升隊內競爭，「不會只得11個好球員，否則訓練也沒有動力。跟佐迪與列斯奧已認識很久，他倆能在港立足多年是很難得的事，自問不懂如何發揮穩定，會跟他們好好學習。」

在列斯奧及迪奧高加盟下，余煒廉需更積極爭取正選位置。（袁志浩攝）

拒盡用外援名額 信任年青球員

理文暫未有計劃聘用國援及亞援，陳曉明指：「暫時不考慮盡用6個外援名額，現時人腳夠用，前中後各有外援，可填補到球隊不足。」他期待今季可衛冕菁英盃，但就沒為聯賽定下目標，只要求球員盡力踢好每一場，特別是年青球員，「對余煒廉及鄭兆均很有信心，雖然今年競爭大，但不會拔苗助長，有實力便能爭取出場，今季將更執着在表現而非發展。」據悉，理文巴西中堅迪奧高與守門員李瀚灝將於日內歸隊，而前鋒梁嘉恆相信至下半季才可復出。

調整陣容後的理文，新球季能避免重蹈覆轍嗎？（袁志浩攝）

早前東方龍獅宣布來季選用將軍澳運動場，意味銳意植根將軍澳的理文需重覓新主場，理文指仍需待足總開會落實，不過球會仍會以將軍澳訓練中心及區內訓練場為基地，新季會繼續在區內進行社區推廣活動。至於去季實施的「港隊計劃」依然生效，每位入選港隊的球員仍可獲5,000元獎勵。另外，理文8月中會到泰國集訓，並約戰泰超球隊。

理文新球季職球員名單：

會長：李文恩

副會長：郭靜怡

主教練：陳曉明

助教：曾昭達先

守門員教練：鄭皓文

體能教練：蔡振賢

技術分析教練：郭駿林

技術分析助理：楊樂文

顧問：陳鴻平

行政經理：周文健

行政助理：彭諾恒

總務：鄭劍文

首席物理治療師：邱啟政

物理治療師：岑幸貞、廖浩良

守門員：1.高俊、55.李瀚灝、88.袁皓俊

後衛：2.列斯奧、5.余煒廉、18.黃炎堃、22.謝朗軒、27.陳衍光、29.余沛康、31.迪奧高、33.周衍丞

中場：7.李康廉、10.亞哥斯達、15.黃駿軒、16.顏樂楓、17.周家樂、23.鄧匡延、37.陳銘剛、66.談樂軒、77.沙普夫

前鋒：8.佐迪、9.尼迪利、11.鄭兆均、91.基華尼頓、92.梁嘉恆