【港超聯】李康廉再遇陳曉明冀產化學作用　取經為轉型教練鋪路

效力東方龍獅四個球季，李康廉曾成為這支老牌球會的標誌性球星，惟自去季起這位翼鋒已非球隊必然正選，今屆終離隊他投，加盟「黃黑軍團」理文。 渴望於球員生涯迎接新衝擊外，李康廉指期待跟主教練陳曉明及一眾前飛馬隊友合作，互相分享心得及經驗，推動彼此進步。

東方今季陣容大變，新加盟球員佔全隊逾半，教練團及大軍中多位老臣子未獲留用，曾為東方立下不少汗馬功勞的李康廉亦離隊。他解釋球會雖曾作出挽留，惟內心渴望轉變，「希望到別隊尋找新衝擊及突破，爭取更多上陣機會，踢出另一個高峰。」在和富大埔及天水圍飛馬時期，康廉曾跟主教練陳曉明共事三個球季，他稱對方了解自己踢法及性格，且理念相近，無需時間再磨合，是來投另一原因。他說：「相信彼此能產生化學作用，讓球員更明白教練團的想法。」

李康廉四年間曾為東方披甲71場，包括2017年的亞冠盃分組賽，他共貢獻13個入球及14個助攻，惟今季終離隊轉投理文。（袁志浩攝）

與陳曉明理念相近 望成球員教練溝通橋樑

康廉勤奮的態度為球圈人士所讚頌，陳曉明認為此子能感染其他華將，成為球員的榜樣，「球員並非只專注在一個多小時的練習中，其餘時間才是真正的鍛鍊。他直到這個年紀，仍可維持高水平，能力以外亦因有良好的生活習慣。」康廉目前已完成亞洲足協B級教練牌照，他稱會在陳曉明身上取經，學習更多足球知識，為退役作準備，「增值自己，未來或會轉型教練。同時協助小將成長，指導他們的發展方向。」

陳曉明擁有亞洲足協專業級教練牌照，李康廉希望在對方身上取經，為日後轉型教練鋪路。（袁志浩攝）

面對一眾較自己年輕的球員，康廉感受到球隊的正面態度與活力，他直言相當期待新季來臨，希望協助球隊取勝，並提高入球與助攻數字。對於港隊在麥基退役後，翼鋒球員買少見少，康廉表示會先專注踢好球會賽事，未為重返港隊定下目標。