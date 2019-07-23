何詩蓓今日終亮相世界游泳錦標賽單項賽。這名自由式好手於女子200自初賽造出1分56.02秒，順利以總成績第2晉級今晚的準決賽。 香港01記者楊宇翹 韓國光州直擊

去屆於200自歷史性游出「世界第5」的何詩蓓，今日再次展露勇態。她於初賽與奧運金牌選手夏絲唐及賀素同組，於頭100米後何詩蓓即與夏絲唐帶出，最終以1分56.02秒第二完成。Siobhan今早造出的此時間亦令她於61名選手中，僅落後夏絲唐、以第二名晉級今晚的準決賽。

何詩蓓（白帽）與奧運金牌選手夏絲唐（黃帽）同組較量，游出1分56.02秒、成績僅次對方，以總排名第二晉級準決賽。（楊宇翹攝）

何詩蓓去屆在200自奪得第5名，今屆再度在此項目出擊，順利晉級準決賽。（楊宇翹攝）

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1分56.02秒，與PB僅差0.06秒，賽後Siobhan對此表示滿意：「整體來說感覺不錯，今早都是以專注入準決賽為目標，而造出的時間與個人最佳時間差一點點，希望今晚把時間推前。」事實美國隊今早證實「女菲比斯」莉迪姬因身體不適而退出此項賽事，Siobhan直言未有理會太多：「都是在準備室才知道此消息，但我不想顧慮別人太多而影響自己，還是專注自己發揮吧。」何詩蓓今晚於準決賽亮相，屆時將全力爭取決賽席位兼刷新香港紀錄。」

港隊今早亦有兩小將出賽，18歲高中生林昭光於男子200米蝶泳初賽以2分01.46秒完成，未能打破自己4月所創下的香港紀錄。另外卓銘浩於800米自由泳初賽亦只能以8分15.22秒、第32完成。

「女菲比斯」莉迪姬退賽，何詩蓓表示不想顧慮別人太多而影響自己。（楊宇翹攝）

何詩蓓出戰200自初賽片段

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