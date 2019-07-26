【西甲】恩尼斯達高度評價久保建英　將首度倒戈鬥巴塞

曾效力巴塞隆拿青年軍的久保建英，在今夏由FC東京加盟另一支西班牙勁旅皇家馬德里。現時效力日本神戶勝利船的前巴塞球員恩尼斯達，大讚該名日本球員有能力在世界頂級球員佔一席位。

「小白」恩尼斯達（Andres Iniesta）在2018年離開巴塞隆拿，轉投日職聯的神戶勝利船；「日本美斯」久保建英在今年夏天由日本的FC東京，轉投「銀河艦隊」皇家馬德里，二人亦曾經在日職賽場上交手。

久保建英曾與恩尼斯達在日職聯賽場上碰頭。（Twitter截圖）

久保建英在今夏被皇馬羅致，新球季將先效力皇馬B隊。（視覺中國）

恩尼斯達談及該名日本球員時，小白表示在賽上曾經與久保建英交手，並對他的球技予以肯定，「我認識久保建英，我們曾經在上季賽事中碰頭，他是一個擁有濃厚潛力的新星，他是世上其中一名最具天分的球員，相信他將會有美好前程，並不驚訝他在歐洲頂級球會效力。」對於巴塞被皇馬搶先一步，他指時間將會說明巴塞未有簽回該名日本球員是否一個錯誤。

巴塞隆拿在今夏簽入另一名日本球員，20歲的安部裕葵，恩尼斯達則表示未曾在賽場上與安部裕葵直接交鋒，但他知道該名日本球員是個技術及速度兼備的球員。

久保建英早前代表日本國家隊出戰美洲國家盃。（Getty Images）

季前熱身賽直播賽程（按圖放大）

巴塞隆拿在季前專誠遠赴日本，先以1：2不敵車路士，並將於明日（27日）與神戶勝利船進行樂天盃（Rakuten Cup）的賽事，屆時恩尼斯達將首度倒戈應戰巴塞隆拿，面對22年的母會，小白表示感到奇怪，幸好只是一仗友賽，「與巴塞在場上成為對手的感覺很奇怪，我從來沒有想過有這一天，幸好這並不是一場正式賽事。」