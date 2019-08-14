【西乙】香川真司投薩拉戈薩披23號　10月初與岡崎慎司演日本打吡

曾效力多蒙特及曼聯的日本球員香川真司，早前落實登陸西班牙，加盟西乙的薩拉戈薩，並現身薩拉戈薩主場與球迷見面。香川真司如願在西班牙出戰，並希望協助球隊升班西甲，一圓他的西甲夢。

現年30歲的香川真司，在今年初曾效力土耳其的比錫達斯，該名曾效力曼聯及多蒙特的日本國腳，早前決定加盟西乙的薩拉戈薩（Real Zaragoza），首度登陸西班牙聯賽。

香川真司將在薩拉戈薩穿起23號球衣，在西班牙時間周二（13日）與近6000名薩拉戈薩的球迷見面，而球會特意以日本配合西班牙的傳統音樂，介紹香川真司。

香川真司與在場近6000名球迷見面，並即興地自拍。（視覺中國）

香川真司多年來效力過的歐洲球隊（按圖放大）

足跡遍佈德國﹑英格蘭及土耳其的香川真司，早前曾表明希望征戰西班牙，如今終得償所願，而他以協助球隊事隔6季重返西甲為目標，「在30歲征戰西班牙，對我來說是個挑戰，效力西班牙球會一直是我的願望，我終於能夠如願以償，所以我會努力協助球隊重返西甲，因為我認為薩拉戈薩這個級數的球會應該出現在頂級聯賽。」香川同時表示，希望以表現獲取重返日本國家隊的機會。

香川真司加盟薩拉戈薩，並將穿上23號球衣。（視覺中國）

香川真司除了為球隊再戰西甲外，他亦希望再度披上日本球衣上陣。（Getty Images）

除了香川真司加盟西乙外，亦有兩名日本球員登陸西乙，岡崎慎司由李斯特城轉投馬拉加，加上柴崎岳離開基達菲，加盟拉科魯尼亞。西乙今季首場的「日本打吡」將於10月初的第9周聯賽，由香川真司的薩拉戈薩主場迎戰岡崎慎司效力的馬拉加。

香川以外兩名征戰西乙的日本兵（按圖放大）