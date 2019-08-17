【謝德謙︱英超遊物】雲比沙卡攔截成功率逾92%　曼聯右閘正選穩

好心急！好心急呀！身邊有很多朋友已經不停問隻遊戲何時會發售，其實官方已公布9月尾遊戲便會出台，大家不妨繼續努力做好球員的資料搜集，遊戲一出即可以一招以快打慢潰擊你身邊的朋友。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

今集要介紹的球員，就是今季由水晶宮轉投到曼聯的右閘球員雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）。雖然上季水晶宮成績一般，但他演出穩健，在防守攔截及搶截數據都是上季排行第一，攔截成功率更加高達92.8%，一個想當不俗的數字。

首輪英超中雲比沙卡順利成為曼聯正選右閘，最後曼聯以四球淨勝車路士，比賽當中攻守平衡，全場交出6次搶斷及3次攔截，能夠在曼聯保持上季水準實在難得，皆因有很多球員未必能承受新球會和龐大轉會費的壓力而影響表現！

雲比沙卡能承受新球會和龐大轉會費的壓力，在曼聯保持上季水準實在難得。（Getty Images）

英超第2輪直播賽程，焦點賽事是曼城主場鬥熱刺。（01美術製圖）

雲比沙卡電競評語：性價比高 升值潛力大

前陣子和一位電競選手談及雲比沙卡在新一集遊戲中應否入手，他亦大讚這位球員性價比高，當中提及雲比沙卡上集仍是效力水晶宮，但數值上卻不是一個低水平，一年內可在一支中下游球隊數值由70上升至76，

可以開發對他的一個肯定，當中更試過獲得特別卡！可能大家會說他都不太便宜，但以升值潛力來說亦可以一試，所以大家可以試試在遊戲選用他，或有機會升上一個更好的數值！

雲比沙卡上季效力水晶宫時，在電競遊戲中的數值已不俗，屬性價比高球員。（Getty Images）

相信第二週作客狼隊比賽，雲比沙卡會繼續以正選登場，以狼隊左右兩邊攻勢戰術，他這場比賽可能會迎來一個又一個的挑戰，希望這位小將可以持續有好表現！

今季《英超遊物》這個環節都有機會於Now Sports英超1台直播前播出，多多指教！

英超 狼隊 Vs 曼聯 周一深夜2時50分 Now Sports英超1台 （Ch. 621） 現場直播

英超第2輪直播賽程。（01美術製圖）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】