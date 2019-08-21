【游泳】孫楊禁藥聽證會　國際體育仲裁法庭宣布將對公眾開放

國際體育仲裁法庭宣布，中國泳手孫楊的聽證會將對公眾及傳媒開放。這是國際體育仲裁法庭史上第二次對公眾開放的聽證會。

這次是世界反禁藥組織對孫楊及國際泳聯的上訴，國際泳聯在1月判孫楊沒有違反禁藥守則，世界反禁藥組織不滿意其裁決故提出上訴。國際體育仲裁法庭昨日（8月20日）發通告，更新孫楊聽證會的日子及方式。有代表因個人原因要求將原定9月的聽證會押後，經各方及法庭同意，會盡快訂出日期，但相信最快都要10月底才能開審。

孫楊在上月的世錦賽贏得200米及400米自由泳金牌。（Getty Images/資料圖片）

較令外界關注的是，這次在瑞士召開的聽證會，將對公眾及傳媒開放。當聽證會的日期及地點落實後，國際體育仲裁法庭會公布旁聽的詳細安排。在通告的最後指，這是國際體育仲裁法庭有史以來第二次的公眾聽證會，上一次是1999年審理愛爾蘭泳手Michelle Smith對國際泳聯的上訴，最後國際體育仲裁法庭判她上訴失敗，因違反禁藥守則遭禁賽4年。

內地傳媒報道，孫楊的律師團隊在上月發聲明，孫楊要求國際體育仲裁法庭舉行公開的聽證會，向公眾開放，希望一切公開透明，以證清白。

孫楊一方希望聽證會公開透明以證清白。（Getty Images/資料圖片）