【馬拉松】包頭馬拉松勸退包尾跑手惹爭議　義工：等他解封道路

周日在中國內蒙古舉行的包頭國際馬拉松，有賽事義工為了重開馬路，多次勸退跑最尾的選手，還拍片嘲笑，引來爭議。有網民認為賽會不尊重馬拉松的精神，一日未到規定時間，都不應勸退參賽者。

過去周日（8月18日）在內蒙古的包頭市，舉行首屆包頭國際馬拉松，分全馬、半馬及5公里，共1.5萬人參加；賽道途經包頭大劇院、建設路、黃河大街、鋼鐵大街等地點。

比起冠軍誰屬，賽後更多網民關心跑最尾的參賽者。有位大會義工拍了一段片到「抖音」，畫面見到義工在旅遊巴上，拍攝一位落後的參賽者，並附上影片介紹：「包頭首屆馬拉松最後一名，就要堅持走着回去。全市人民都在等他解封道路。」

有大會義工拍片放上網，影住包頭馬拉松跑最尾的選手。（微博）

據內地《澎湃新聞》報道，有10名義工曾勸該名參賽者棄權，而在片段中有人說：「我困得睡了一覺，睜眼他還在走。」該名拍攝片段的義工曾留言表示，由於未到賽事的規限時間，所以不能強行要選手離開賽道，只能夠勸退。這段影片在網上引發爭議，拍攝者其後刪片。據報，該名選手最終也未能完賽。

《澎湃新聞》記者表示，勸退最尾參賽者是義工的主意，而非賽會的命令，而賽會至今仍未回應。大部分網民都認同，只要未過規限時間，義工就不應該勸退，這次義工的做法是不尊重馬拉松的精神，例如有網民留言：「沒超過關門時間就可以，嘲笑參賽者的志願者太沒有素質。」亦有網民不滿這班賽事義工：「這些志願者根本不懂競技體育是什麼，參賽選手沒有犯規，規規矩矩比賽，他們笑個錘子笑，該勸退的是這些志願者，不是這名選手！」

內地網民留言（按圖放大）：

賽事義工的片段有文字介紹，指「全市人民都在等他解封道路」。（微博）

然而，亦有部分網民覺得參賽者跑得太慢阻礙交通，應該勸退，有的留言：「勸退是對的，這傢伙明顯就不具備參賽的水準，其次態度也有問題，馬拉松不是散步，這樣慢悠悠走誰受得了，況且還阻塞交通。」亦有的留言：「整個城市交通因為他而癱瘓也在所不惜？產生的經濟損失網友是不是要眾籌一下？」