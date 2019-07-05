【馬拉松】70歲選手「Sub 3」破紀錄後被DQ　昨倒斃河中

70歲的美沙（Frank Meza）在今年3月的洛杉磯馬拉松造出「Sub 3」成績，刷新年齡組別紀錄，但賽會發現他中途離開賽道，再在另外的位置加入，所以近日將他取消資格。美國傳媒稱，昨日在洛杉磯河發現美沙的屍體。

洛杉磯警方表示，在當地時間周四（7月4日）早上近10時，在洛杉磯河的淺水區中發現美沙的屍體，當局仍在調查其死因。

70歲的美沙活躍於美國的馬拉松比賽，在3月參加洛杉磯馬拉松。（Twitter）

70歲的美沙在今年3月參加洛杉磯馬拉松，造出2小時53分10秒的成績，刷新其年齡組別的紀錄，比起同年齡組別的對手，快了1小時15分鐘。這名退休醫生的馬拉松成績引起跑圈哄動，惹人起疑。及後有人發現，美沙十年前在一項賽事中跑出3小時19分59秒，但老了10年後，竟還快了半小時。

洛杉磯馬拉松賽會展開調查，翻查閉路電視片段，發現美沙中途離開賽道，之後在另一位置再回到賽道。賽會本周初宣布，取消美沙的資格，聲明表示：「經過仔細的調查後，裁定美沙醫生在2019年洛杉磯馬拉松中違反了多項比賽規則，包括沒有在離開的位置重返賽道。」除了賽會，網站「馬拉松偵查」的調查員Derek Murphy翻查片段後，亦同意美沙沒有跑完整條賽道。

在本周初，美沙在今年洛杉磯馬拉松的成績被取消。（Twitter）

有分段時間快過5000米世界紀錄

賽會還發現，美沙其中5公里的分段時間，比起其年齡組別的5000米跑的世界紀錄還要快，認為這不可能。賽會的聲明稱：「片段的證據，加上目擊者的報告及我們的計算，發現美沙醫生至少有一段5公里的分段時間，比起70至74歲年齡組別的5000米世界紀錄還要快。」

美沙本周初接受《洛杉磯時報》記者訪問時回應，堅持沒有違規，他說：「我沒有走捷徑。」他表示中途離開賽道是去廁所，之後有在相同位置重返賽道。美沙還表示，計劃在明年再參賽，證明自己有能力「Sub 3」。

不過，有跑友就發現美沙的「黑歷史」，他在2014年及2016年的加州國際馬拉松中被取消資格，更被終身剝奪賽事的參賽資格。在2015年的洛杉磯馬拉松，他跑出2小時52分47秒，引起賽會懷疑，建議他在翌年與大會職員一起跑，但他沒有參加到2016年的賽事。