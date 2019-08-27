【意甲】盧卡古重新出發即建功　國際米蘭主場4球大破升班馬

盧卡古由曼聯轉投意大利的國際米蘭後，聯賽處子戰正選上陣，並攻入在意甲的首個入球，協助球隊4球大勝萊切。國米主帥干地賽後指盧卡古已融入球隊外，並大讚這宗收購物超所值。

曾多次傳出離開曼聯的盧卡古，早前以6500萬歐元的轉會費加盟意甲的國際米蘭，揭開職業生涯全新一頁。在國米披起9號球衣的盧卡古重新出發，今仗伙拍拿達路馬天尼斯攻堅，主場迎戰相隔7季再戰意甲的「升班馬」萊切。

盧卡古登陸意甲首仗，即有「士哥」，助球隊大勝萊切4球。（Getty Images）

國際米蘭的克羅地亞中場波索域（Marcelo Brozovic），在上半場21分鐘以一球妙絕的熨射先開紀錄。僅3分鐘後，史堤芬奴辛斯（Stefano Sensi）個人表演，避過兩名萊切守衛後起腳得手，在24分鐘領先至兩球。

首度意甲登場的盧卡古，表現亦相當搶鏡，他在下半場早段以速度壓過對手後傳中，但入楔的隊友來遲一步。該名比利時前鋒在下半場15分鐘，攻入聯賽的首個入球，拿達路馬天尼斯遠射被對手門將撲出不遠，盧卡古衝前補射入網，為球隊射成3：0。及後十人應戰的萊切，在比賽末段再度失守，簡達華（Antonio Candreva）在84分鐘轟入「世界波」，為國米鎖定4球的勝局，新帥干地上任首場旗開得勝。

debut goal for Lukaku. look how hyped they are for him. 👌🏾👌🏾 pic.twitter.com/gibIi0EMET — amadí (@amadoit__) August 26, 2019

國米4名建功球員（按圖放大）

盧卡古在意甲處子戰收穫一個入球，國際米蘭主帥對該名比利時箭頭表現甚感滿意，並解釋為何球隊千方百計羅致他，「盧卡古今場的表現，正好解釋為何球隊無論如何也要簽入他，他是一個溫和的巨人，首仗便獻入球已展示自己的能力，同時證明6500萬歐元的轉會費是物有所值」。

盧卡古披起國際米蘭的9號球衣，在意甲處子戰有個好開始。（Getty Images）

今夏焦點轉會（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

干地對盧卡古融入球隊有信心，同時大讚盧卡古的前線拍檔，「盧卡古逐漸適應球隊的氣氛，他亦正在融入隊友的圈子，加上他時常掛在嘴邊的笑容，融入球隊並非難事。其實拿達路馬天尼斯在內的其他球員，在今仗同樣貢獻良多，但我們不能掉以輕心，必須在未來時刻保持這個水平」。