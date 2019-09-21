【足球趣聞】荷蘭國會審議預算案　兩內閣大臣睇歐霸直播被斷正

荷蘭國會正就新的財政預算案進行辯論，議會辯論直播大家看得多，但荷蘭民眾卻發現今次會議有個天大笑話！電視直播畫面拍到荷蘭首相呂特（Mark Rutte）站立發言時，身後兩名大臣竟豎起iPad看足球直播！

事緣荷蘭國會正在進行國家預算案辯論，首相呂特正在台上發言，當鏡頭正面影着講台，觀眾沒有看到有什麼問題。會後，網上卻瘋傳一輯電視直播截圖，發現首相身後坐在第二排、眼神一直看着桌上豎立的iPad的荷蘭司法大臣葛拉柏浩斯(（Ferdinand Grapperhaus）和交通基建及水管理大臣紐文豪森（Cora van Nieuwenhuizen），二人電腦中畫面竟然是足球比賽的場面，由於二人在議事堂內並肩而坐，看似看得十分入迷。

荷蘭國會進行重要預算案辯論，首相呂特起立發言時。（網上圖片）

荷蘭國會進行重要預算案辯論，首相呂特發言時，身後兩名大臣竟然被發現在觀看球賽。（網上圖片）

有細心球迷指出，二人當時正在觀看歐霸盃分組賽飛燕諾作客蘇格蘭球隊格拉斯哥流浪的賽事，該場比賽飛燕諾以1球落敗。

事後，荷蘭民眾就兩人無心辯論，在議會沉迷在足球直播大肆批評，葛拉柏浩斯表示，已就此事向首相致歉，他表示自己因為近期處理一宗受高度關注的案件壓力太大，確實在辯論中期間看了「一陣子」足球比賽。

葛拉柏浩斯還為當時身旁的的紐文豪森辯解，說是自己「引誘」她一起看球賽直播。紐文豪森其後亦對外表示，因為兒子是飛燕諾球員，碰上當時有飛燕諾直播才忍不住打開來看看。

荷蘭國會副議長雖然未就二人行為表態和批評，但葛拉柏浩斯亦心知錯已鑄成，表示副議長「確有權利這樣做」。至於發言被無視的首相呂特則沒有太多話說，只表示二人行為「不是當時議事內容重點」。

不過網民卻不是這樣想，有人要求二人問責下台，指二人行為對議會「不尊重」、「令人反感」和「難以致信」。有人直斥「如果我工作時這樣做，我會被炒掉」，更有外國網民嘲笑指：「難怪荷蘭足球水平如此高！」

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