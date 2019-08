【足球熱話】摩連奴不再自信爆棚　哭訴：「我真的很想念足球」

一代名帥摩連奴,自從去年10月離開曼聯後,一直處於待業狀態。 正當大家以為早已名成利就的他,會享受這個出道以來難得的一段空窗期,他受訪是說起足球,卻感慨得幾乎落淚:「我真的很想念足球」。

自稱「The Special One」的摩連奴,從事領隊工作以來,一直自信十足,《米蘭體育報》訪問他的時候,這位葡萄牙名帥罕有流露感性一面。

在訪問片段中,他說:「當我進入職業足球那刻,立即一拍即合。」之後他說起不能繼續身處其中,幾乎哭了出來:「現在我是認真的,認真的,至今也是很認真。現在它已經停止了,我不能再享受它,我很想念它。」(Now, it's serious. It's serious stuff. It's been serious stuff until now. Now it's stopped and instead of enjoy it, I can't really enjoy it. I miss it.)

摩連奴接受《米蘭體育報》訪問,說起足球這位葡萄牙名帥罕有流露感性一面。(影片截圖)

摩連奴哭腔訴說想念足球一幕

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

今季英超首輪賽事曼聯對車路士一戰,曼聯球迷向直播室內的摩連奴揮手打招呼。(Getty Images)

「我很想念足球」

距離他去年10月離開曼聯至今,已經過了10個月。當中不是沒有球會對他有興趣,遠至中超球隊的聘約也有。可是他眼中只有的歐洲一線球隊,沒有一隊找上他。

近期他經常在電視鏡頭中出現,為各大電視台擔任足球嘉賓評述員,英超首輪賽事曼聯大戰車路士,曾任兩軍主帥的摩連奴,在直播室內侃侃而談。可是那並不足以滿足他,「我想念足球,那種腎上腺素、球場、我的工作,足球就是足球。」

他告訴《米蘭體育報》:「我正在學習德語,我不懂得這種語言。」他之前曾否認因為即將前赴德甲執教,而學習這種語言,現在他似乎改變了口風:「我能說英語、西班牙語、葡萄牙語、法語和意大利語。我不排除任何事情,那怕是德國」。

摩連奴離開曼聯後,一直未再擔任領隊工作。(Getty Images)

英超頭5輪賽程(按圖放大)