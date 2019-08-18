【足球熱話】摩連奴不再自信爆棚　哭訴：「我真的很想念足球」

一代名帥摩連奴，自從去年10月離開曼聯後，一直處於待業狀態。 正當大家以為早已名成利就的他，會享受這個出道以來難得的一段空窗期，他受訪是說起足球，卻感慨得幾乎落淚：「我真的很想念足球」。

自稱「The Special One」的摩連奴，從事領隊工作以來，一直自信十足，《米蘭體育報》訪問他的時候，這位葡萄牙名帥罕有流露感性一面。

在訪問片段中，他說：「當我進入職業足球那刻，立即一拍即合。」之後他說起不能繼續身處其中，幾乎哭了出來：「現在我是認真的，認真的，至今也是很認真。現在它已經停止了，我不能再享受它，我很想念它。」（Now, it's serious. It's serious stuff. It's been serious stuff until now. Now it's stopped and instead of enjoy it, I can't really enjoy it. I miss it.）

摩連奴接受《米蘭體育報》訪問，說起足球這位葡萄牙名帥罕有流露感性一面。（影片截圖）

摩連奴哭腔訴說想念足球一幕

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

今季英超首輪賽事曼聯對車路士一戰，曼聯球迷向直播室內的摩連奴揮手打招呼。（Getty Images）

「我很想念足球」

距離他去年10月離開曼聯至今，已經過了10個月。當中不是沒有球會對他有興趣，遠至中超球隊的聘約也有。可是他眼中只有的歐洲一線球隊，沒有一隊找上他。

近期他經常在電視鏡頭中出現，為各大電視台擔任足球嘉賓評述員，英超首輪賽事曼聯大戰車路士，曾任兩軍主帥的摩連奴，在直播室內侃侃而談。可是那並不足以滿足他，「我想念足球，那種腎上腺素、球場、我的工作，足球就是足球。」

他告訴《米蘭體育報》：「我正在學習德語，我不懂得這種語言。」他之前曾否認因為即將前赴德甲執教，而學習這種語言，現在他似乎改變了口風：「我能說英語、西班牙語、葡萄牙語、法語和意大利語。我不排除任何事情，那怕是德國」。

摩連奴離開曼聯後，一直未再擔任領隊工作。（Getty Images）

英超頭5輪賽程（按圖放大）