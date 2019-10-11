【颱風襲日本】F1日本站排位賽延至周日　欖球世界盃兩仗取消

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超強颱風「海貝思」預料在周末直撲日本，廣泛地區將受到影響，而本周末在日本舉行的一級方程式（F1）及欖球世界盃亦延期，務求為颱風影響減到最低。

日本氣象廳預料本年第19號颱風「海貝思」（Hagibis），更有可能直撲東京，不少海陸空交通已準備停駛，對本周末在日本舉行的F1日本站及欖球世界盃有所影響。

國際汽車聯會（FIA）在今日（11日）公布，明日舉行的第三節練習將會取消，而排位賽將延遲至周日早上10時進行，但會否如期進行亦視乎當時的天氣情況，而正賽將在原定下午2時開賽。在今日如常進行的首兩節練習賽，有消息傳出若果在周日早上未能舉行排位賽，或許以第二節排位賽的時間決定最終起步位置。

在舉行日本站的鈴鹿賽道外，張貼周六排位賽延期的告示。（路透社）

風雨前夕的日本站依然吸引不少車迷（按圖放大）

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【遊日注意】颱風海貝思迫近日本　陸空交通勢大受影響

法拉利及雷諾的車隊領隊紛紛表示，在今日的練習賽將專注解決戰車問題，若情況許可下才嘗試造出快圈。平治車隊的咸美頓與保達斯在首節練習賽力壓兩架法拉利戰車，造出最快時間。

周五的日本站練習賽未有受颱風影響，繼續如常進行。（路透社）

另外，在日本舉行的欖球世界盃同樣因颱風關係取消部分賽事，在周六舉行的兩場分組賽，B組的新西蘭對意大利及C組的英格蘭鬥法國將會取消，而該仗被視為0：0的和波，雙方各得2分。最出線席位而努力的愛爾蘭及薩摩亞在周六的賽事，以及4場星期日的賽事至今仍未取消，視乎當日的天氣情況而定。

欖球世界盃的賽事總監Alan Gilpin表示，若果天氣許可，賽會將盡全力使周日賽事預期進行，對賽事的影響減到最低。

欖球世界盃賽會召開記者會，公布颱風影響的賽事公排。（Getty Images）

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